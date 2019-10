Alegeri prezidenţiale, secţii votare Marea Britanie. Ambasada României, propunere Ambasada Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord va propune inființarea a 71 de secții de votare alegerile pentru Președintele Romaniei de anul acesta. Pentru a raspunde intrebarilor venite in urma informațiilor din mass-media despre organizarea a doar 8 secții de votare, precizam ca cele 8 sunt cele propuse de Consulatul General al Romaniei la Edinburgh (pentru a acoperi Scoția și Irlanda de Nord). Subliniem ca, pe langa acestea, mai sunt in lucru inca 63 de propuneri destinate sa acopere restul teritoriului Regatului Unit, mai precis 60 in Anglia și 3 in Țara Galilor.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

