- Comisia Electorala Centrala a Ucrainei a anunțat ca dupa numararea a peste 92% dintre voturi, procesele verbale, Vladimir Zelenski, candidatul Partidului Servitorul Poporului a obținut 73.21% din sufragii. Luni dimineața, dupa procesarea a 92% dintre voturi, Comisia Electorala Centrala din Ucraina a…

- Astazi ucrainenii hotarasc cine le va fi președinte in urmatorii cinci ani. Aceștia au de ales intre Petro Poroșenko și Vladimir Zelenski. Echipa Publika TV se afla in Ucraina și transmite in direct cum decurge scrutinul.

- Actorul de comedie Volodimir Zelenski ar castiga cu o larga majoritate al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidentiale in Ucraina, care va avea loc duminica, devansandu-l cu un scor apreciabil pe actualul presedinte ucrainean Petro Porosenko, potrivit rezultatelor unui sondaj publicat marti de…

- Aproximativ 51% dintre ucraineni vor vota in turul doi pentru actorul Vladimir Zelenski, in timp ce pentru actualul președinte, Petro Poroșenko, vor doar 21%, arata datele unui nou studiu sociologic realizat de ”Rating” in perioada 5-10 aprilie 2019. Intrebarea „Pentru care dintre acești candidați veți…

- Actorul de comedie Vladimir Zelenski, care le promite ucrainenilor o ”noua viata fara coruptie” și actualul președinte de la Kiev, Petro Poroșenko, se pozitioneaza pe primele locuri dupa primul tur al alegerilor prezidentiale din Ucraina, despre care analiștii spun ca s-au transformat intr-un razboi…

- Potrivit primelor rezultate date publicitații duminica seara, actorul de comedie Volodimir Zelenski a obținut cel mai mare numar de voturi in primul tur de scrutin al alegerilor prezidențiale din Ucraina. Este urmat de Petro Porosenko, actualul președinte al țarii, și de Iulia Timoșenko, fost premier…

- Potrivit sondajelor la ieșire de la urne, Vladimir Zelenski și actualul președinte al Ucrainei, Petro Poroșenko, au trecut la al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Zelenski - 30.4 Poroșenko - 17.8 Timoșenko - 14.2 Boiko - 9.8 Gritsenko - 7.1 Smeshko -…

- În buletinul de vot au fost incluși numele celor 39 de candidați care lupta pentru scaunul de președinte al Ucrainei. În cadrul secțiilor de votare se afla observatori internaționali acreditați și reprezentanți ai societații civile care monitorizeaza procesul electoral. Comisia Electorala…