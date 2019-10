Stiri pe aceeasi tema

- Partidul national-conservator national al premierului ungar Viktor Orban a fost invins duminica in alegerile municipale la Budapesta de opozitia unita in jurul unui candidat de centru-stanga, potrivit unor rezultate partiale, relateaza AFP. Potrivit acestor rezultate in urma numararii a 62% din buletinele…

- Cetatenii unguri sunt așteptați la urne, duminica, pentru alegerile locale, catalogate drept cruciale de opoziția din Ungaria, care spera sa infranga partidul Fidesz, condus de premierul Viktor Orban, in cursa pentru Primaria Budapestei, dar și in alte localitați, informeaza postul France 24, potrivit…

- Opozitia ungara s-a unit cu obiectivul de a obtine o victorie in alegerile muncipale de la Budapesta, prevazute duminica, sperand sa reuseasca impotriva lui Viktor Orban ”lovitura de la Istanbul”, relateaza AFP, potrivit news.roPentru prima oara dupa un deceniu, Partidul Fidesz (nationalist-conservator)…

- Sperantele opozitiei de stanga de a detrona formatiunea guvernamentala Fidesz de la conducerea primariei capitalei Budapesta au suferit o lovitura joi, dupa scurgerea in presa a unei convorbiri inregistrate in care candidatul opozitiei la acest post, Gergely Karacsony, discuta despre disputele care…

- Pana la finele lunii septembrie pensionarii din Ungaria vor primi in posta vouchere pentru plata utilitatilor, cu doua saptamani inainte de alegerile locale la care premierul Viktor Orban vrea sa evite un avans al partidelor de opozitie, transmite Bloomberg, conform agerpres.ro.Guvernul de…