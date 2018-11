Ajută-ți copilul să se întâlnească cu Moș Crăciun, Super Eroul său! Copilul tau merita sa zambeasca fericit in seara de Craciun, cand il va vedea pe Moșul cu tolba plina de cadouri. Insa, pentru ca aceasta intalnire sa fie posibila, trebuie sa-i sugerezi copilului ca ar fi bine sa inceapa sa-i scrie o scrisoare Moșului. Acesta trebuie sa știe unde sa vina exact și ce anume sa-i aduca celui care dorește sa-l vada. Cat timp copilul tau se va gandi la ce anume sa-i scrie celui mai simpatic batranel, tu trebuie sa iei legatura cu Moș Craciun cu barba alba naturala. Intrand pe inchiriazamoscraciun.ro ai șansa de a lua legatura cu “impresarii” Moșului. De indata ce… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Adriana Babeti , eseista, prozaroare si traducatoare (n. 1949); Alexandra Maria Lara , actrita (n. 1978); Aurelia Potlog aka Aura Christi, autoare de poezii, eseuri, romane, publicistica și traduceri, membra a Uniunii Scriitorilor din Romania (n. 1967); Calin…

- In completarea acestuia, parintii copiilor inscrisi in program participa la sesiuni de parenting sau la activitati care incurajeaza petrecerea timpului liber de calitate, alaturi de copil. Incepand cu 2019, ne dorim inca 6 copii pe care sa ii sustinem in traseul lor educational prin intermediul burselor…

- Mirela Boureanu Vaida s-a saturat de agitația și aglomerația din București! Prezentatoarea de la Antena 1 vrea sa se mute la țara și sa-și inscrie copiii la instituțiile de invațamat de acolo. „Am de gand sa ma retrag la o casa, langa Bucuresti. Sunt aproape gata cu casa. Avem o curte mare. Si chiar…

- Timpul este unul dintre aspectele cele mai importante ale vietii noastre. Datorita faptului ca este prioritar sa ni-l gestionam corect, pentru a avea o viata cat mai usoara, internetul a devenit un factor semnificativ de ajutor. Internetul este una dintre resursele principale de monitorizare a activitatilor,…

- Am avut o discuție in contradictoriu cu un agent de circulație, care m-a amendat ca nu am purtat centura de siguranța. Va rugam sa ne spuneți in ce situații conducatorul auto are dreptul sa nu-și puna centura de siguranța. (Ion Crețan, Ilfov). RASPUNS: Potrivit Noului Cod Rutier , se excepteaza de la…

- Peste 24.500 de locuri de munca sunt vacante in intreaga tara, cele mai multe dintre acestea fiind in Bucuresti – peste 3.600, in Prahova – peste 2.500 si in Arad – aproape 1.700, anunta Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca. Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile…

- Bucuresti, 18 aug /Agerpres/ - Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti - Ilfov au organizat, sambata, o expozitie de tehnica in Parcul 'Alexandru Ioan Cuza' din Capitala, unde au prezentat echipamentele pe care pompierii le folosesc in fiecare zi la interventii.…