Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) a confirmat luni ca Iranul a inceput sa imbogateasca uraniu la un nivel superior celui autorizat prin acordul incheiat in iulie 2015 cu marile puteri, transmite AFP.



'Inspectorii Agentiei au verificat pe 8 iulie ca Iranul imbogateste uraniul dincolo de 3,67%', a indicat un purtator de cuvant al organizatiei de la Viena, intr-un comunicat.



Teheranul a anuntat in cursul zilei ca a imbogatit uraniu la nivelul de cel putin 4,5%, ca raspuns la reinstituirea sanctiunilor de catre SUA.



In mai 2018, presedintele…