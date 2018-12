Ai gâtul inflamat? 8 remedii naturiste pentru durerile de gât Din fericire, exista cateva remedii naturiste care te ajuta sa scapi de durerile de gat. Este imposibil sa nu ai macar unul in casa. Remediu 1 gat inflamat. Lamaie 1 gat inflamat. Unul dintre cele mai eficace remedii pentru durerile de gat este lamaia. Nu doar ca linisteste durerea, insa are si rol antiinflamator. Fierbe o lamaie, cu coaja cu tot, cu o lingura de cimbru si doua pahare de apa. Dupa ce a fiert, extrage sucul din lamaie si adauga putina miere, daca il vrei mai dulce. Aceasta limonada calda te va ajuta sa scapi de inflamatie si de durerea de gat si vei beneficia si de un plus de vitamina… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

