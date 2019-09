Stiri pe aceeasi tema

- Momentul in care a fost ucisa Mihaela Adriana Fieraru, fetița in varsta de 11 ani din Gura Șuții, Dambovița, care a disparut, vineri, a fost dezvaluit de un prim-procuror. Urme de pe trupul neinsuflețit al copilei indica și cum ar fi fost ucisa.

- Criminalistii si procurorii care ancheteaza cazul crimei de la Gura Sutii exclud ipoteza ca fata de 11 ani disparuta de vineri sa fi fost omorata de mai multi autori. „Totul conduce catre un autor singuratic“, spune Mihai Dinca, prim-procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Dambovita, care a confirmat…

- Accident neobișnuit in Capitala. Un autobuz a cazut in Dambovița, la podul Eroilor, dupa ce a fost lovit de un autoturism care ar fi trecut pe roșu. Inauntru era un singur pasager, o femeie, care a fost ranita ușor. https://www.hotnews.ro/stiri-esential-23342292-stirile-protv-momentul-care-sofer-lovit-autobuzul-cazut-dambovita-video.htm

- Un autobuz STB a cazut in Dambovița, in aceasta dimineața, dupa ce șoferul acestuia ar fi incercat sa evite o mașina care a intrat pe roșu in intersecție. Accidentul s-a petrecut in zona Eroilor, din sectorul 5 al Capitalei. Autobuzul de pe linia 196 circula pe sensul Plevnei - Academia Militara in…

- FCSB joaca ACUM meciul decisiv cu Guimaraes pentru calificarea in grupele Europa League. Formația lui Gigi Becali a fost sufocata in prima repriza, dar a scapat cu noroc fara gol primit, 0-0 la pauza. Guimaraes - FCSB e liveTEXT AICI Guimaraes a controlat in totalitate prima parte a meciului. ...

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a deschis in crestere sedinta de miercuri, iar BET, care arata evolutia celor mai lichide 16 companii cu exceptia SIF-urilor, inregistra o apreciere de 0,18%, pana la valoarea de 9.

- Șeful DIICOT Felix Banila a anunțat miercuri ca procurorii au facut verificari in Italia și s-a constatat ca Gheorghe Dinca nu a fost cercetat pentru nicio infracțiune.„Desigur ca am facut verificari sub acest aspect. Nu putem neglija niciuna dintre versiunile de ancheta. Putem comunica faptul…

- O camera video amplasata in zona in care s-a desfasurat festivalul de muzica populara de la Vatra Dornei a surprins momentul in care presupusul pedofil, Ioan Csapai, a incercat sa fuga de jandarmii care i-au cerut sa se legitimeze.