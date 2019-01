Adrian Țuțuianu a trecut la partidul lui Victor Ponta, Pro Romnia Senatorul Adrian Țuțuianu, exclus din PSD, a anunțat luni ca se înscrie în partidul lui Victor Ponta, Pro România. Anunțul a fost facut într-o conferința de presa la Bacau, alaturi de fostul premier.



Țuțuianu devine primul senator Pro România, care are deja 14 deputați.



Acesta a adaugat ca este "sigur" ca și alți colegi de la Senat cu care a discutat despre situația din PSD li se vor alatura.



Țuțuianu declarase tot luni, la Târgoviște, ca va construi o alternativa la PSD, neprecizând însa daca își înființeaza… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

