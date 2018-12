Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Adrian Nastase, presedintele Fundatiei Europene Titulescu, a declarat miercuri ca Partidul Social Democrat ar trebui sa propuna amnistie si gratiere mai intai in interiorul sau, el apreciind c?...

- "Acum, sa va dau un raspuns pe care chiar as vrea sa-l luati doar in limita raspunsului. Sa nu va imaginati ca un astfel de act de clementa si-l doresc doar unii", a afirmat Tudorel Toader, marti, la Bruxelles. Ministrul Justitiei a apreciat ca in Romania "justitia incepe sa se aseze in matca ei constitutionala,…

- Presedintele a declarat ca exista semnale ca PSD nu a renuntat la idee. "Ar fi o catastrofa, ar declansa o criza politica fara precedent in Romania", a averizat Klaus Iohannis. "Fac apel la politicienii din PSD care sunt lucizi ca sa intreprinda orice considera ei pentru ca o astfel de ordonanta sa…

- ''Ca oameni politici avem datoria sa ne comportam ca adevarați romani. Suntem oameni politici, ne aflam intr-o competiție interna permanenta. Este firesc pentru ca așa funcționeaza democrația. Ne criticam, ne atacam, iar din pacate uneori mergem prea departe. In ceea ce privește Romania, in…

- Invitat la emisiunea Romania 9 de la TVR, de marți seara, Calin Popescu Tariceanu și-a precizat foarte clar punctul de vedere legat de emiterea acestei ordonanțe: ”Eu nu pot sa fiu de acord cu ideea ca deciziile politice la care am un rol important sunt decizii care ar putea sa ma favorizeze…

- Intrebat vineri, la Cluj, unde a participat la lansarea a doua volume la care este autor principal, cum comenteaza recentele semnale in urma dezbaterilor de la Strasbourg, Adrian Nastase a spus ca premierul Viorica Dancila a gasit tonul potrivit pentru o atitudine demna in cadrul acestora, dar este…

- Italienii de la Enel ar putea investi in urmatorii 3-4 ani circa 15 de milioane de euro in statii electrice in Romania, planuri mai concrete urmand a fi anuntate la mijlocul lunii noiembrie, scrie ZF.

- Senatorul PNL Alina Gorghiu susține ca pana la sfarșitul lunii Liviu Dragnea va prezenta OUG de amnistie, precizand ca tema ar trebui introdusa in moțiunea de cenzura pe care liberalii o vor depune."Cine se mai gandește ca in PSD, intre Dragnea și Firea - și lașii din umbra fiecaruia, se da…