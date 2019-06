Adopţie Baia de Aramă. Tăriceanu: "Am ajuns republica procurorilor" Calin Popescu Tariceanu spune ca se numara printre romanii stupefiati si emotionati de drama fetitei de la Baia de Arama. "Ma numar printre romanii stupefiați și emoționați de drama micuței Sorina, de acum celebrul caz de la Baia de Arama. Ca parinte știu ce inseamna delicatețea unui suflet de copil, iar adopțiile intotdeauna imbraca forme dificile pentru micuții care iși schimba peste noapte personajele din preajma, caminul unde viețuiesc, orașul etc. Nu am sa ma pronunț fața de profunzimile acestui caz, pentru ca nu le cunosc și sunt convins ca alții o vor face – trebuie sa o faca!… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

