Admitere la Facultatea de Automatică și Facultatea de Științe Sociale Universitatea din Craiova va ofera posibilitatea de a face cariera in domeniul IT, inginerie sau in mass-media, politica, sociologie. FACULTATEA DE AUTOMATICA, CALCULATOARE SI ELECTRONICA Automatica si informatica aplicata (invatamant la zi): 80 locuri la buget si 20 locuri cu taxa Ingineria sistemelor multimedia: 40 locuri la buget si 15 locuri cu taxa Calculatoare (invatamant […] Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea ‘Dunarea de Jos’ din Galati va scoate la concurs pentru anul universitar 2019-2020 un numar de 1.510 locuri la buget, la ciclul I de studii universitare de licenta, si 2.172 cu taxa, se arata intr-un comunicat de presa transmis luni de biroul de presa al institutiei de invatamant superior.…

- Universitatea Tehnica Prima care a inceput admiterea este Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi" din Iasi, de luni, 8 iulie, care scoate aproape 4.000 de locuri la licenta (2.400) si master (1.600) la buget. Cele mai cautate facultati anul trecut au fost Automatica si Calculatoare, Arhitectura, Electronica,…

- In cele doua zile de admitere s-au inscris insa relativ putini candidati, 48 pentru locurile la buget si 8 pentru cele la taxa. Unul dintre motive ar fi acela ca inscrierile la cele mai vanate doua Facultati de la TUIASI, Facultatea de Automatica si Calculatoare si Facultatea de Arhitectura „G.M. Cantacuzino",…

- Universitatea Politehnica din București scoate la concurs 6.045 de locuri, dintre care 1.075 cu taxa, pentru examenul de admitere in ciclul de studii universitare de licenta, in anul universitar 2019-2020. Concursul se va desfasura, pentru trei dintre facultatile din cadrul U.P.B, chiar in momentul…

- Inscrierea candidatilor la ciclul de licenta la admiterea 2019 se va desfasura in perioada 13 – 20 iulie la Facultatea de Automatica si Calculatoare, 15 – 18 iulie la Facultatea de Arhitectura „G.M. Cantacuzino" si 10 – 25 iulie la toate celelalte facultati, calendarul intreg al admiterii fiind disponibil…

- Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) a primit anul acesta aproape 4.500 de locuri bugetate la cele trei cicluri de studii Bologna, la care se adauga 1.320 de locuri cu taxa – un total de 5.820 de locuri pentru admitere. Pentru romanii de pretutindeni, TUIASI a primit aproximativ…

- Candidatii din acest an la concursul de admitere la Universitatea de Medicina si Farmacie ‘Grigore T. Popa’ din Iasi vor concura pe 2.055 de locuri, din care 725 sunt la buget. Potrivit unui comunicat de presa remis de UMF ‘Gr. T. Popa’ din Iasi, la Facultatea de Medicina vor fi disponibile 300 de locuri…

- Cel mai mare centru universitar din sud-vestul Romaniei, Universitatea din Craiova pune la dispozitie studentilor 2900 locuri la licenta-buget si 1680 locuri-buget la master. La taxa, candidatii pot opta pentru unul dintre cele 2692 de locuri cu taxa la licenta si 1260 locuri cu taxa la master.