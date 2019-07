Stiri pe aceeasi tema

- Patronul unei societati din Cluj-Napoca a fost condamnat la 2 ani de inchisoare cu suspendare si a fost obligat sa restituie peste 8 milioane de lei ca urmare a unei decizii a Tribunalului Alba pronuntata intr-un dosar instrumentat de Directia Nationala Anticoruptie.

- Fostul presedinte al CJ Buzau, Victor Mocanu, a fost condamnat definitiv, vineri, la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu suspendare, pentru abuz in serviciu in dosarul "Maternitatea". Initial, instanta de fond il condamnase la inchisoare cu executare, insa fostul parlamentar a contestat decizia.

- Tudor Pendiuc, condamnat la inchisoare cu suspendare in dosarul drumului asfaltat pentru secretara sa. Joi, 6 iunie, magistrații Curții de Apel Pitești au dat sentința definitiva in dosarul asfaltarii drumului care duce catre vila fostei secretare a lui Tudor Pendiuc, Carmen Lis. Fostul primar al Piteștiului…

- Joi 6 iunie, magistrații Curții de Apel Pitești au dat sentința definitiva in dosarul asfaltarii drumului care duce catre vila fostei secretare a lui Tudor Pendiuc, Carmen Lis. Fostul primar Tudor Pendiuc a fost condamnat la 2 ani de inchisoare cu suspendare, aceeași pedeapsa primind-o și Mircea Braniște,…

- Horvath Anna a declarat, miercuri, ca în urma deciziei ÎCCJ va demisiona din functia de consilier local al municipiului Cluj-Napoca. „ÎCCJ a pronuntat, miercuri, o sentinta în cazul meu, de doi de închisoare cu suspendare pentru trafic de influenta, aceasta…

- Judecatoarea Iosefina Parvu de la Tribunalul Bucuresti a facut o eroare materiala in decizia de condamnare a fostului primar al Capitalei Sorin Oprescu. Sorin Oprescu a fost condamnat luni pentru mai multe infractiuni: 4 ani pentru luare de mita, 1 an pentru constituirea unui grup infractional organizat…

- Fostul deputat Cristian Boureanu a fost condamnat definitiv joi de Curtea de Apel Bucuresti la un an si noua luni de inchisoare cu suspendare pentru savarsirea infractiunii de ultraj, in dosarul in care este acuzat ca a lovit un politist rutier. Pedeapsa maxima pe care o risca fostul parlamentar este…