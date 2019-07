Adina Vălean, aleasă preşedintă a Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie a Parlamentului European Adina Valean a precizat in comunicat ca este bucuroasa sa revina la Comisia ITRE, dupa doi ani si jumatate in fruntea Comisiei de Mediu din Parlament.



"Am 10 ani de experienta in Comisia pentru industrie, cercetare si energie si cred ca politicile sale acopera exact domeniile de oportunitate pentru dezvoltarea competitivitatii europene in general si a Romaniei in particular. Astfel, in domeniul energiei, Romania isi poate consolida rolul de jucator important pe piata regionala si europeana devenind un vector de securitate si competitivitate in piata gazului", a declarat eurodeputata… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

