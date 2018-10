Adina Florea, propunerea lui Toader pentru sefia DNA, desfiintata in raportul CSM privind avizul negativ

Stiri pe aceeasi tema

- Superficialitate in exercitarea atributiilor, rezistenta scazuta la stres, o capacitate redusa de analiza si de sinteza, sincope in raportatea sa la anumite valori precum onestitatea si impartialitatea, acestea sunt o serie de caracterizari facute de Sectia pentru procurori din CSM in cazul Adinei Florea,…

- Sectia pentru procurori a CSM a motivat avizul negativ acordat Adinei Florea, candidata la sefia DNA propusa de ministrul Justitiei Tudorel Toader. In documentul obținut de G4 Media, Florea este efectiv desființata de procurorii din CSM. Amintim ca șase procorori au votat impotriva Adinei Florea. …

- Sectia pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii o va audia, joi, pe Adina Florea, propunerea lui Tudorel Toader pentru sefia DNA. Avizul procurorilor CSM urmeaza sa fie transmis ministrului Justitiei pe 2 octombrie.