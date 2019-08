Acuzații DURE din PNL - Guvernul PSD-ALDE a confiscat banii din taxa pe viciu de la bugetul Sănătății Deputatul PNL Antoneta Ionița a declarat ca suspecteaza Guvernul PSD-ALDE ca a luat banii din "taxa pe viciu" care trebuiau sa ajunga in bugetul Ministerului Sanatații. Aceasta a spus ca instituția nu a precizat cum au fost folosite aceste fonduri in 2018 și previziunile existente pentru acest an. "Banii din ”taxa pe viciu” incasați pentru activitațile publicitare la produse din tutun și bauturi alcoolice nu se mai constituie in venituri la bugetul propriu al Ministerului Sanatații și, prin urmare, nu mai pot fi folosiți pentru finanțarea unor programe in favoarea pacienților romani.… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

