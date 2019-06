Stiri pe aceeasi tema

- Un raport oficial al experților in sanatate din Marea Britanie arata ca la fiecare toaleta pentru barbați ar trebui sa existe doua pentru femei. Astfel s-ar reduce timpul petrecut la coada la toaleta pentru doamne din restaurante, de pe stadioane, de la concerte sau de la locul de munca. O femeie așteapta,…

- Primele 50 de persoane din echipajul de pe Bricul Mircea au venit sa voteze la Consulatul Romaniei la Almeria, Spania, inca de la prima ora, transmite pe Facebook jurnalista Elena Stancu, publicand și o fotografie cu marinarii care așteptau la coada pentru a vota. Nava Școala Mircea, pe care toți marinarii…

- Barbatul in varsta de 32 de ani a primit interdictie pe viata in Franta, dar si doi ani de inchisoare, dupa ce a fost prins in flagrant de politisti, in timp ce transporta imigranti in remorca. Acesta a declarat in fața judecatorilor, ca patronul sau l-a obligat sa faca asta. Totul s-a intamplat miercuri,…

- Primaria municipiului Chisinau informeaza ca luni, 13 mai 2019, intre orele 07:00-16:00, va fi suspendat traficul rutier pe str. Armeneasca, in perimetrul str. Mitropolit Varlaam – bd. Ștefan cel Mare și Sfant, in legatura cu executarea lucrarilor de curațare a copacilor.

- Scene socante, surprinse pe strazile Iasului • O femeie a fost injunghiata de catre un tanar cu probleme psihice • Dupa ce a atacat-o pe femeie cu un cutit, s-a facut nevazut, dar a fost prins la scurt timp de oamenii legii • Pe numele sau a fost deschis un dosar penal sub aspectul savarsirii [...]

- Actorul Bradley Welsh, de 42 de ani, celebru pentru rolul din filmul unei generatii “Trainspotting 2”, a fost impuscat, aseara, in cap si a murit pe loc, pe o strada din Edinburgh, Marea Britanie, potrivit www.standard.co.uk. Politia scotiana a deschis ...

- Al optulea sezon, și ultimul, din serialul Urzeala tronurilor, a debutat luni dimineața, dupa doi ani de pauza. HBO a difuzat simultan primul episod in Marea Britanie și Statele Unite. Fanii seriei au așteptat „venirea iernii” din august 2017. Secretele au fost dezvaluite, familiile s-au reunit in timp…

- Mai multe atacuri au avut loc, miercuri noapte, la cinci moschei din Birmingham, un oraș din centrul Angliei. Cazurile sunt investigate de Poliția de combatere a terorismului, anchetatorii banuind ca exista o legatura intre ele. Miercuri noaptea, poliția a fost alertata in legatura cu un barbat care…