Stiri pe aceeasi tema

- Protestatarii din Hong Kong au patruns luni in sediul Consiliului Legislativ, in ziua aniversarii intoarcerii orasului sub conducerea Chinei, in contextul unor proteste masive fata de o lege care ar permite extradarea infractorilor in China, informeaza Reuters.

- Protestatarii din Hong Kong au patruns luni in sediul Consiliului Legislativ, in ziua aniversarii intoarcerii orasului sub conducerea Chinei, in contextul unor proteste masive fata de o lege care ar permite extradarea infractorilor in China, informeaza Reuters.

- Mii de manifestanti s-au ciocnit cu fortele de ordine luni dimineata in Hong Kong, in ziua aniversarii intoarcerii orasului sub autoritatea Chinei, autoritatile pregatindu-se de noi proteste masive fata de o lege privind extradarea infractorilor in China, informeaza Reuters potrivit news.ro.Peste…

- Mii de protestatari sunt in strada la Hong Kong, blocand mai multe bulevarde importante. Aniversarea tranzitiei din 1997 coincide in acest an cu propunerea unei legi care ar permite extradarea cetatenilor din Hong Kong in China pentru a fi judecati in curti controlate de Partidul Comunist, scrie Reuters.

- Cel puțin 61 de persoane au murit și alte 356.000 de persoane au fost evacuate în urma ploilor torențiale și inundațiilor care au afectat sudul și centrul Chinei saptamâna aceasta, au anunțat autoritațile locale, citate de Reuters, scrie Mediafax. Peste 9.300 de locuințe au fost…

- Tensiunile au persistat joi la Hong Kong, în timp ce noi încaierari au izbucnit între protestatari și polițiști, dupa ce sute de persoane continua sa manifesteze împotriva unui controversat proiect de lege privind extradarile în China, la o zi dupa ce polițiștii au folosit…

- Mii de persoane au ramas izolate, sapte persoane au murit, iar una este data disparuta in urma ploilor torentiale care au distrus drumuri si au provocat prabusirea mai multor locuinte din centrul si sudul Chinei, relateaza marti agentiile Reuters si Xinhua. Trei districte din orasul Heyuan,…

- Mai multi deputati au fost raniti intr-o incaierare in parlamentul din Hong Kong ce a izbucnit sambata intre intre parlamentari pro-democratie si altii loiali Beijingului in legatura cu un proiect de lege privind extradarea, ce ar extinde puterile Beijingului asupra fostei colonii britanice care a revenit…