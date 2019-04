Stiri pe aceeasi tema

- Vacanta cu final tragic. Un om de afaceri bulgar, sotia acestuia si cei doi copii au murit intr-un accident aviatic, in Macedonia de Nord.Ei se intorceau cu un avion de mici dimensiuni din orasul Ohrida spre Sofia. Tragedia s-a produs aseara, intr-o zona montana.

- Sfarșit tragic pentru un tanar de 18 ani: A murit carbonizat, dupa ce autoturismul pe care-l conducea a luat foc, in urma unui accident rutier Un sofer, in varsta de 18 ani, a murit carbonizat duminica dimineata, dupa ce autoturismul pe care-l conducea a luat foc, in urma unui accident rutier, pe DN…

- Un sofer a scapat cu viața dintr-un accident, dar a murit dupa ce a ieșit din mașina pentru a verifica avariile. Barbatul, in varsta de 50 de ani, a fost spulberat de un alt autoturism, in dreptul localitatii Ciopeia, județul Hunedoara.

- Patru membri ai aceleiasi familii si-au pierdut viata in urma unei viituri produse in insula Creta, din Grecia, au anuntat luni echipele de interventie dupa ce trupurile au fost recuperate, potrivit DPA, potrivit agerpres.ro.Citește și: Atac de ultim moment al lui Traian Basescu la adresa…

- Accident feroviar tragic in statul Bihar din India. Sapte oameni au murit, iar 29 au fost raniti dupa ce trenul in care se aflau a deraiat de pe sine. In momentul in care s-a produs nenorocirea majoritatea pasagerilor dormeau.

- Casa barbatului mort in accidentul rutier de langa Calafat, in urma caruia si-au mai pierdut viata copiii sai si o femeie, a fost jefuita duminica dimineata de persoane ramase deocamdata neidentificate. Politistii doljeni fac cercetari pentru prinderea celor care au comis aceasta fapta. Potrivit reprezentantilor…

- Avion prabusit in munti. Doliu pentru o vedeta TV. Trupurile au fost recuperate de salvamontisti Cumnatul vedetei de la Bake Off din Anglia si-a pierdut viata intr-un grav accident aviatic, in Spania. Cumnatul lui Paul Hollywood a murit in Spania. Avionul in care acesta se afla s-a prabusit, informeaza…