Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe autostrada A2 Bucuresti – Constanta, la kilometrul 46, pe sensul catre capitala, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme, se circula pe o singura banda.

In urma evenimentului nu au fost inregistrate victime. Se fac cercetari pentru stabilirea vinovatiei. In aproximativ 30 de minute se estimeaza reluarea circulatiei in conditii normale.

