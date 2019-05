Accident la Bâlteni! Un şofer a întors maşina fără să se asigure

O manevra riscanta putea duce la o tragedie, in noaptea de sambata spre duminica. Un sofer a intors masina fara sa se asigure si a fost lovit de un alt autoturism. Accidentul a avut loc pe raza comunei Balteni. Trei persoane au ajuns la spital in urma impactului. „Din cercetarile efectuate de polițiști la fata locului a reieșit faptul ca, in timp ce un barbat de 55 de ani, din Rovinari, conducea un autoturism pe DN 66 Balteni, a efectuat o manevra de intoarcere fara a se asigura corespunzator, fiind acroșat de un alt autoturism condus regulamentar, din direcția Balteni-Rovinari,… Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol si foto: gorj-domino.ro

