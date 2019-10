Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc vineri seara, la intersectia bulevardului Tomis cu strada Soveja din Constanta. Potrivit informatiilor, o persoana, pieton, a fost lovit de un autoturism dupa ce a traversat prin loc nepermis.Victima prezinta traumatism cranio cerebral si a fost transportata la spital pentru…

- Un accident a avut loc, in aceasta dimineata, putin inainte de ora 07.00, intre localitatile Ciocarlia si Cobadin.Potrivit apelantului care a sunat la ISU Dobrogea Constanta o masina a lovit un pieton.Victima este constienta conform primelor informatii. Sursa foto: Arhiva ZIUA de Constanta ...

- Un pieton care traversa regulamentar strada a fost lovit violent de o masina. Totul s-a intamplat cu putin timp in urma pe o strada din Balti.Din spusele martorilor oculari soferul a fugit de la locul accidentului rutier.

- Un incident produs pe strada noaptea trecuta s-a terminat tragic. Doi barbați, beți fiind, s-au luat la cearta. Apoi, unul dintre ei i-a dat un pumn celuilalt. Victima a cazut și a murit pe loc, a notat turdanews.ro. Tragicul eveniment a avut loc la ora 4.00 dimineața, in plin centrul orașului Turda.…

- In timp ce conducea autoutilitara pe DN 17B din comuna Crucea, un barbat de 63 de ani din orașul Broșteni a surprins și accidentat grav un localnic de 80 de ani, angajat in traversarea drumului public prin loc nepermis și fara sa se asigure. Victima a fost transportata cu ambulanța la spital pentru…

- Intersecția dintre strada Cluj și strada 1 Decembrie a facut, din nou, victime. Doua mașini au ajuns infipte in gardul unei case, dupa ce un șofer care dorea sa vireze la stanga nu a acordat prioritate. ... The post Intersecția blestemata din Timișoara. Proprietarii caselor din zona se trezesc cu mașini…

- Un accident rutier mortal s-a petrecut, aseara, pe soseaua de centura din Petrosani, județul Hunedoara. Victima a fost un localnic in varsta de 35 de ani, care a fost lovit de un autoturism, in timp ce traversa strada, a transmis adevarul.ro. In urma impactului, a suferit multiple rani, la cap, care…

- Un pieton a murit dupa ce a fost prins sub roțile unui camion la intersecția de la Primaria municipiului Suceava. „Au intervenit modulul SMURD cu decarcerarea grea și ambulanța B2 și un echipaj de la Ambulanța”, a spus Galeata. Victima a fost extrasa si, din pacate, medicul a constatat decesul acesteia. Raman…