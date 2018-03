Stiri pe aceeasi tema

- Drama Cristinei Manea, tanara din Pitești in varsta de 23 de ani care a aflat ca sufera de o boala cumplita chiar in ziua in care a devenit mamica, a impresionat o țara intreaga. Romanii și argeșenii in mod special au dat dovada de o mobilizare exemplara. Spectacole si actiuni caritabile, conturi deschise,…

- Accidentul in care au fost implicate trei autoturisme a avut loc pe DN6 la intrarea in localitatea Isalnita si s-a produs pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile unui carosabil acoperit cu zapada.

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta imagini senzaționale cu palatul „Mogulului Tipografiilor”, Sorin Peneș! Afaceristul are o vila impresionanta in Cartierul Primaverii, iar aroganța suprema pe care a facut-o acolo unde locuiește lumea buna este ca, in fața casei, a etalat un adevarat parc…

- Un accident in care sunt implicate doua mașini s-a produs in urma cu puțin timp de drumul național DN 2B, aproape de intrarea in Galbinași. Potrivit unor surse din teren, doua mașini au ajuns pe camp dupa ce ar fi derapat din cauza carosabilului alunecos. In eveniment sunt raniți doi barbați și o femeie.…

- Doi barbați din Slatina și Pitești banuiți ca au furnizat drogurile tinerilor care și-au abandonat prietenul mort in strada, au fost audiați și reținuți de procurori. Polițiștii au efectuat 3 percheziții domiciliare in Pitesti si Slatina.

- Un accident in care au fost implicate patru masini s-a produs ieri in jurul pranzului, la intrarea in Pitesti. Accidentul s-a produs pe Calea Campulung pe sensul de intrare in Pitesti, implicate in accident fiind patru autoturisme. Se pare ca intreg carambolul s-a produs din pricina unui sofer ce…

- In urma cu putin timp, un accident rutier s a petrecut la intersectia strazilor Nicolae Iorga cu Mihai Viteazu. Doua masini sunt implicate in eveniment.Un echipaj al SAJ Constanta si un echipaj de politie se afla la fata locului.Ambulanta a preluat o victima ce prezinta traumatism la membrele inferioare.UPDATE:…

- Joi dimineata, procurorii DIICOT au facut si trei perchezitii în Pitesti si Slatina, la domicilile unor suspecti banuiti ca au vândut drogurile ce ar fi provocat moartea unui tânar, gasit fara suflare pe o strada din Pitesti, dumnica

- Procurorii Serviciului Teritorial Pitesti al DIICOT si politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate au efectuat, joi, trei perchezitii la persoane suspectate de vanzare de substante psihoactive, descinderile avand legatura cu cazul unui tanar mort in conditii suspecte si abandonat…

- Procurorii DIICOT de la au descins joi dimineața la trei locații din Pitesti si Slatina, intr-un dosar in care sunt cercetate fapte de efectuare de operatiuni comerciale cu substante susceptibile de a avea efect psihoactiv și ucidere din culpa. In dosar exista suspiciunea rezonabila ca suspectul din…

- Cinci persoane, printre care si doi copii, au fost ranite miercuri, in urma unui accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme, pe DN6, pe soseaua dintre Timisoara si Sannicolau Mare. Circulația a fost blocata. Ranitii au fost transportati la spital. Trei masini s-au izbit pe DN6, in dreptul…

- Scena tragi-comica la Pitesti. Un tanar care furase capacele rotilor unei masini a fost filmat de cativa martori. Hotul se pregatea sa monteze capacele la autoturismul lui, dar oamenii l-au oprit. Ba mai mult, i-au cerut sa le puna la loc de unde le furase.

- Un hot a fost prins in flagrant in timp ce fura capace de la rotile masinilor parcate intre blocuri. Scenele incredibile s-au petrecut in Pitești. Acesta venise la furat cu propria mașina. Și-a tras o gluga pe cap și o cagula pe fața, dar a avut mare ghinion. Totul s-a petrecut in cartierul Gavana din…

- Neatenția unui șofer a dus la producerea unui accident rutier la Ipotești, soldat cu un ranit și avarierea a trei autovehicule. Impactul a avut loc joi dimineața, la intersecția dintre drumul comunal DC 69 și drumul județean 208A, in zona centrala a comunei Ipotești. In timp ce conducea un ...

- Sase persoane au fost ranite, joi, intr-un accident care a avut loc pe DN 1, la Busteni, traficul in zona fiind blocat pe un sens si deviat pe celalalt sens.Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, Raluca Brezeanu, trei autoturisme au fost implicate intr-un…

- Un tanar din satul Preajba, comuna Malu Mare, judetul Dolj, si-a gasit, joi, masina cazuta intr-o groapa care s-a format peste noapte in fata curtii lui. (VEZI ȘI: POVESTEA ZGUDUITOARE A MINERULUI CARE A SCAPAT, DUPA CE GALERIA S-A SURPAT: ”S-A TREZIT…”) Practic, drumul s-a surpat in urma lucrarilor…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara in municipiul Constanta la intersectia bulevardului Tomis cu strada Nicolae Iorga, in apropiere de Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta. Din primele informatii doua masini au fost implicate in accident. ...

- Un grav accident de circulatie s-a produs, luni seara, in jurul orei 19,30, pe strada Gheorghe Lazar, din Timisoara. Potrivit primelor informatii... The post Accident grav in Timisoara! Trei masini implicate appeared first on Renasterea banateana .

- In noaptea de sambata spre duminica, la secția de psihiatria a Spitalului Județean din Slatina, un infirmier a ucis o asistenta, apoi s-a sinucis. Cei doi lucrau la spital de zeci de ani, Ramona Cosmescu (46 de ani) din 2002, iar Gheorghe Ghenea (54 de ani) din 1994. Medicul șef al Serviciului Județean…

- Doua autoturisme, dintre care una de teren, s-au infipt in stalp. Accidentul s-a produs la Tatarani,la coborarea de la pod. Sunt implicate doua autoturisme si doua persoane, amble ranite. Una dintre cele doua autotuirisme implicate s-a infipt intr-un stalp de pe marginea drumului.…

- Un accident de circulatie s-a produs in urma cu putin timp pe Soseaua Vestului, la intersectia cu strada Poligonului (Xenia). Potrivit IJP Prahova, au fost implicate trei masini, accidentul soldandu-se doar cu pagube materiale. Din primele cercetari, cazua probabila a fost neacordarea…

- ACCIDENT GRAV pe DN1C in localitatea CICARLAU. Doua persoane ranite(O persoana incarcerata) .DOUA masini implicate Politistii au fost sesizati ca in Cicarlau la intrarea dinspre Baia Mare, a avut loc un accident de circulatie foarte grav, soldat cu doua victime ranite dintre care una incarcerata.. Din…

- Un grav accident de circulatie a avut loc, duminica seara, pe DN1, intre Huedin si Oradea, in judetul Cluj. Doua persoane au murit și alte doua au fost ranite, dupa ce doua autoturisme și un TIR s-au ciocnit. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Cluj, Carmen Livia Jucan, a declarat…

- Politistul din Slatina care a fost impușcat in cap de iubita lui va fi operat din nou de medicii de la Spitalul Judetean de Urgenta Craiova, insa pana in prezent nu a dat niciun semn ca isi revine. El este in coma de o luna, fiind intubat. (VEZI ȘI: IUBITA POLITISTULUI DIN OLT IMPUSCAT IN CAP […] The…

- Un grav accident rutier s-a petrecut in urma cu putin timp pe DN7, la km. 207, pe Valea Oltului, dupa o depasire neregulamentara. Potrivit IPJ Valcea, o duba a lovit un taxi pe care l-a proiectat intr-un autocamion. Doua persoane, ...

- ACCIDENT CUMPLIT pe DN1C in localitatea ILBA. Doua persoane ranite grav.DOUA masini implicate din care una rasturnata. TRAFIC BLOCAT. FOTO Politistii au fost sesizati ca in Ilba langa postul de politie, a avut loc un accident de circulatie foarte grav, in urma cu cateva minute, soldat cu doua victime ranite.…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe DN3 Valu lui Traian Constanta dupa intersectia cu intrarea pe Autostrada A4. Din primele informatii doua autovehicule au fost implicate. Autoturismul Audi a facut o explozie la roata din fata si soferul a pierdut controlul volanului intrand in…

- S-au scurs clipe dramatice, duminica seara, in comuna Botoroaga din județul Teleorman. Doi tineri au sfarșit in chinuri cumplite dupa ce mașina in care se aflau s-a izbit de un copac și s-a rupt in doua. (VEZI ȘI: VIDEO. HAOS PE AUTOSTRADA BUCURESTI – PITESTI. VREMEA A DAT TRAFICUL PESTE CAP, IAR ACCIDENTELE…

- Kaufland Romania anunța schimbari la toate magazinele din țara. Compania iși propune sa extinda oferta de pește proaspat și fructe de mare pentru ca ea sa ajunga pana la 50 de articole pe raion. Kaulfand Romania demareaza un amplu proces de extindere a vitrinelor de pește proaspat și fructe de mare.…

- Un accident de circulatie s-a produs in urma cu putin timp pe DN 72, pe raza comunei Aricestii Rahtivani. Potrivit IJP Prahova, au fost implicate 4 autoturisme, insa nicio persoana nu a fost ranita grav. 7 ocupanti sunt asistati medical la fata locului, avand leziuni minore. S-au inregistrat…

- Accidentul a avut loc pe drumul national 1 C, pe raza localitatii Buciumi. In accident au fost implicate: un autotren inmatriculat in judetul Cluj, o autoutilitara inmatriculata in Anglia si un autoturism. Autoutilitara s-a rasturnat in santul din dreapta iar autoturismul in santul din partea opusa,…

- Un grav accident de circulatie s-a produs in urma cu putin timp pe drumul national 1 C, pe raza localitatii Buciumi. Din primele informatii se pare ca in eveniment au fost implicate trei autovehicule, iar o persoana a ramas incarcerata. Spre locul accidentului au plecat pompierii militari de la descarcerare,…

- Un accident de circulatie in care au fost implicate 3 autoturisme s-a produs in aceasta seara, la ora 18:25, la intersectia strazilor Hasdeu cu 13 Decembrie, in zona Bulevardului Castanilor-rondul 2. Una dintre masini s-a rasturnat in urma impactului, fiind proiectata pe trotuar, aproape de…

- Un accident de circulatie s-a produs in aceasta dimineata pe strada Strandului din Ploiesti.. Potrivit IJP Prahova, au fost implicate 3 autoturisme, iar in urma impactului o persoana a fost ranita. Victima este o femeie in varsta de 60 de ani care a fost transportata la spital.

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza la intrare in localitatea Viisoara judetul Constanta. Evenimentul rutier a avut loc in curba, la intrare dinspre Cobadin. Din primele informatii doua persoane, printre care si un copil sunt incarcerate. Potrivit ISU Dobrogea, initial cei care…

- La data de 23.01.2018, in jurul orei 00:08, politisti din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca, Biroul Rutier, au fost sesizati cu privire la faptul ca pe strada Gheorghe Dima din municipiul Cluj-Napoca a avut loc un accident rutier soldat cu pagube materiale in care au fost implicate 8 autovehicule.…

- Sambata, dupa amiaza, trei coloane de masini sunt asteptate sa soaseasca de la Craiova, Timisoara si Oradea, in Pitesti, de unde li se va alatura o a patra, pentru a porni spre Bucuresti cu destinatia Piata Victoriei, acolo unde este anuntat un mars de amploare impotriva modificarii legilor justitiei,…

- Accident pe DN 66 in localitatea Pui in care sunt implicate 3 autoturisme. Primele informații arata ca este vorba despre 3 raniți dintre care unul incarcerat. In ajutorul raniților sunt dislocate echipaje de descarcerare și prim ajutor ale Detașamentului Petroșani și Garzii Baru, precum și un echipaj…

- Accident cu victime incarcerate pe strada Victoriei, intre Bebe Lutaru și peco. Se pare ca ar fi implicate 3 mașini. Exista doua victime pana in acest moment, din primele informatii. Articolul GALERIE FOTO: TREI MAȘINI implicate intr-un GRAV ACCIDENT, la Bebe Luțaru, ACUM! apare prima data in GorjDomino…

- Un accident rutier cu trei mașini implicate s-a produs joi seara, in zona stadionului „1 Mai“ din Slatina. Polițiștii au stabilit ca accidentul s-a produs pe fondul nerespectarii indicatorului „Cedeaza trecerea“ de catre un barbat de 31 ani, din Slatina, care ...

- Un accident rutier a avut loc in urma cu putine momente, pe centura ocolitoare a orasului Targu Jiu. Doua masini au fost implicate, incidentul avand loc pe str. Hidrocentralei, dincolo de baraj spre Artego. Revenim cu detalii. Articolul Accident pe CENTURA! Doua masini IMPLICATE! apare prima data in…

- Reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Sibiu spun ca șoferul vinovat de producerea accidentului are 39 de ani, este din Covasna și circula de la Brașov inspre Sibiu. El nu a pastrat distanța fața de autovehiculul aflat dinaintea lui, a intrat in coliziune cu acesta și a ricoșat in…

- La data de 31 decembrie 2017, ora 23.40, un barbat, din comuna Golești, in timp ce conducea un autoturism pe DN2 E85, din direcția Focșani- Ramnicu Sarat, pe fondul vitezei neadaptate a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a patruns pe contrasens, unde a intrat in coliziune cu un autoturism…

- O teava de gaze a fost fisurata duminica dimineata in localitatea Cosoveni din judetul Dolj, in urma unui accident rutier in care au fost implicate doua masini, iar o persoana a fost ranita. La fata locului se afla echipaje de pompieri, care intervin pentru a preveni producerea unei explozii.

- E alerta la marginea Craiovei. O conducta de gaze s a fisurat in urma unui accident rutier in care au fost implicate doua masini. Politistii au oprit traficul in zona, iar pompierii intervin la locul accidentului, relateaza Digi 24.Pompierii au fost solicitati sa intervina duminica dimineata in localitatea…

- Tara noastra are gari noi si moderne acolo unde oamenii nu au nevoie de ele. Oficialii au tocat peste 350 de milioane de lei pentru statii de cale ferata care nu au calatori si nici directii de mers. Acuzatiile vin din partea sindicatelor feroviare, care sustin ca aceste investitii au fost facute fara…

- Un accident rutier grav, cu cinci autoturisme implicate, a avut loc, miercuri dimineața, pe strada Fabricii de Zahar, din Cluj-Napoca.Din priemele informații, un conducator auto nu ar fi acordat prioritate, intrând în coliziune cu un alt autoturism, pe care l-a proiectat…

- Detasamentul de pompieri Drobeta intervine la un accident rutier, 3 autoturisme implicate, la Hinova, la Petrom ISU MEHEDINTI In urma accidentului, sunt 9 victime, una dintre ele decedand. Articolul ACUM: ACCIDENT CUMPLIT, CU 9 VICTIME! 3 mașini implicate, UN MORT! TRAFIC BLOCAT apare prima data in…

- Teroare pe sosea in pragul Craciunului. Un nou accident extrem de grav, cu cinci masini implicate, s-a produs pe o sosea din vestul tarii. O femeie din Arad a ajuns la spital in stare grava dupa ce masina pe care o conducea a fost lovita puternic de un TIR. Soferul camionului a incercat sa depaseasca…

- Ieri seara s a produs un accident in judetul Tulcea, in zona Celco. In impact au fost implicate doua autoturisme. Cei care au trecut prin zona au vazut cum arata cele doua automobile, implicate in evenimentul rutier. ...