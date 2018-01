Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a murit, vineri, dupa ce a fost prins intre doua piese ale unui vapor, in Santierul Naval Tulcea, trupul fiind scos de pompieri. Barbatul efectua lucrari si nimeni nu stie exact cum s-a produs accidentul, Inspectoratul Teritorial de Munca demarand o ancheta.

- Sibianul Victor Spirescu a murit intr-un accident de mașina care a avut loc in Newport Pagnell, un oraș la aproximativ 90 de km de Londra, scrie The Sun, care mai precizeaza ca venirea lui Victor Spirescu in Marea Britanie, in 2014, a fost o ”poveste de succes”. Dupa ridicarea restricțiilor…

- Un barbat de 30 de ani a murit intr-un grav accident produs pe strada Petricani din Capitala. Mașina in care se afla s-a ciocnit cu un camion la volanul caruia se afla un ucrainean. Barbatul a refuzat sa discute cu echipa noastra de filmare.

- Un tanar de 20 de ani, din comuna Siseti, judetul Mehedinti, a murit, azi noapte, iar prietenul lui de 26 de ani, este in stare grava la spital, dupa ce au fost loviti de o masina scapata de sub contorl. ...

- O persoana si-a pierdut viata, iar alte cinci, printre care doi copii, au fost ranite in urma unui accident rutier grav in care au fost implicate doua masini si care s-a produs in noaptea de miercuri spre joi in judetul Iasi.

- Un barbat in varsta de 74 de ani din localitatea Ibanesti din judetul Botosani a murit, in aceasta dupa amiaza, dupa ce a fost surprins de un mal de pamant, a declarat, pentru AGERPRES, seful Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, Cristian Amarandei. Potrivit acestuia, barbatul s ar fi aflat intr…

- Un barbat de 35 de ani, politist de frontiera, a murit, iar o tanara oradeanca este ranita, in urma unui accident produs chiar in prima zi a noului an, in Oradea.Polițistul de frontiera conducea un VW Passat si ar fi intrat cu viteza mare intr-un sens giratoriu, potrivit primelor investigații,…

- Un tanar de 26 de ani si-a pierdut viata intr-un accident de munca petrecut miercuri la o firma de confectii metalice din Petrosani, dupa ce capul i-a fost surprins de o presa hidraulica, Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Hunedoara declansand o ancheta in acest caz.

- Un tanar a murit, iar alti doi au fost raniti, marti, in urma unui accident provocat de un baiat in varsta de 18 ani, care se afla la volanul unui autoturism desi nu avea permis si era sub influenta alcoolului. El a intrat cu masina intr-un grup de patru persoane, in localitatea Sag din judetul Salaj.

- Imagini socante in capitala Rusiei, Moscova. Cinci oameni au fost spulberați de un autobuz de linie care a intrat in plina viteza intr-un pasaj subteran. Cel putin 15 oameni s-au ales cu diverse traumatisme.Momentul producerii tragediei a fost surprins de o camera de supraveghere.

- Doua femei au murit pe loc in urma unui accident auto care s-a produs marti dimineata pe DN 56 (E 79), in localitatea doljeana Radovan, in care au fost implicate doua autoturisme care s-au lovit frontal.

- Inca o veste tragica pentru sportul craiovean a venit ieri! Lucian Matușoiu, fost mare voleibalist al Universitații Craiova s-a stins din viața, la doar 54 de ani, dupa un accident rutier petrecut in localitatea Butoiești, din județul Mehedinți. Potrivit IPJ ...

- Studenta a ajuns in stare grava la spital, fiind diagnosticata cu fractura de bazin, fractura de gamba stanga si trauma abdominala. Cerasela a pierdut o cantitate mare de sange, iar peste 150 de oameni s-au mobilizat sa doneze pentru a o salva. A

- Un accident de munca s-a produs, marti dimineata, pe platforma Oltchim din Ramnicu Valcea. Un muncitor a murit si altul a fost ranit, dupa ce au cazut de la o inaltime de patru metri intr-un vas de colectare gol. 0 0 0 0 0 0

- Doua persoane au murit, iar alte doua au fost grav ranite, marti, in urma unui accident produs pe DN 15, in localitarea mureseana Chetani, dupa ce o masina a intrat pe contrasens si s-a ciocnit de alta, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Accident de munca la Combinatul Oltchim, pe 12 decembrie. Un grav accident de munca a avut loc marți, 12 decembrie, la Combinatul Oltchim Ramnicu Valcea. Doi muncitori au intrat intr-un recipient de colectare a reziduurilor și s-au intoxicat cu substanțe emanate din interior. Patru ambulanțe,…

- Un muncitor in varsta de 48 de ani a murit si altul in varsta de 50 de ani este ranit grav dupa ce amandoi au cazut patru metri in gol pe platforma combinatului chimic Oltchim Ramnicu Valcea, conform purtatorului de cuvant al Prefecturii Valcea, Alexandru Concioiu, citat de...

- Un muncitor in varsta de 48 de ani a murit si altul in varsta de 50 de ani a fost ranit grav dupa ce amandoi au cazut patru metri in gol. Cei doi au fost gasiti intr-un recipient de colectare care era gol.

- Un barbat in varsta de 48 de ani a murit și unul de 50 de ani a fost grav ranit dupa ce au cazut patru metri in gol, anunța purtatorul de cuvant al Prefecturii Valcea, Alexandru Concioiu.

- Un accident cumplit a avut loc in judetul Covasna, dupa ce o masina a intrat in gardul unei case. Impactul s-a produs miercuri seara pe DN13 E, in urma caruia o femeie a decedat, iar alte trei persoane au fost ranite.

- Accident grav, in aceasta dimineața pe șoseaua Buzau – Braila, in dreptul localitații Cilibia. Doi tineri și-au pierdut viața dupa ce autoutilitara cu care circulau a intrat intr-un TIR. Ambele vehicule rulau in același sens dinspre Buzau inspre Braila. Victimele au ramas incarcerate in autoturilitara.…

- Incredibil, dar adevarat! Cu o zi inainte de a inceta din viata, o tanara din Ramnicu Sarat a postat pe contul sau de Facebook poza actorului american Paul Walke. Fata a murit la patru ani și cateva ore dupa actorul sau preferat, dupa ce a intrat cu masina intr-un stalp.

- O femeie in varsta de 63 de ani si nepoata acesteia in varsta de 11 ani au fost lovite in plin in timp ce traversau o strada din Aiud, pe trecerea de pietoni. Potrivit news.ro, in urma impactului foarte violent femeia a decedat, iar fetita a fost ranita grav suferind mai multe fracturi.…

- *In jur de 100 de persoane au donat circa 8.000 de euro, suma cu care a fost cumparata o casa in Abrud *Mama copiilor a murit in luna august, intr-un accident provocat chiar de tatal copiilor Patru copii din Abrud ramași orfani de mama, care a murit intr-un accident rutier provocat chiar de tatal lor,…

- Un microbuz românesc a fost implicat, sâmbata, într-un accident în Ungaria. Din primele informatii se pare ca autovehiculul a intrat în coliziune cu un autocar înmatriculat în Ungaria, iar trei persoane si-au pierdut viata si mai multe au fost ranite.…

- TRAGEDIE pe sosea: O femeie a murit si alte doua sunt in stare grava.Un vitezoman cu Mercedes a izbit violent o Dacia Sandero. – FOTO O femeie a murit si alte doua sunt in stare grava dupa un grav accident rutier petrecut astazi. Teribilul accident a avut loc in Constanta si s-a produs din cauza șoferului…

- In data de 21.11.2017, ora 02:15 la SC One Star Security SRLndash; Postul 16, Centrul de recreere, in exteriorul CNE Cernavoda a avut loc un eveniment soldat cu decesul unui lucrator.Potrivit inspectorilor ITM Constanta, Ion R., in varsta de 57 de ani, era agent de securitate.Din cercetari s a stabilit…

- Un barbat de 39 de ani, din orasul Potcoava, a murit in urma unui accident rutier produs duminica in localitatea Valea Mare, pe DN65 Pitesti - Slatina, intre o autoutilitara si un automobil,...

- Traficul rutier este blocat sambata in zona Moravita in urma unui accident rutier in care au fost implicate un autoturism si un autotren si in care si au pierdut viata toti cei trei pasageri din autoturism, informeaza Agerpres.ro. Un autoturism s a izbit frontal de un tir, in urma impactului cei trei…

- Un biciclist a murit, in urma cu putin timp, dupa ce a cazut de pe bicicleta si s-a lovit la cap de o piatra. Barbatul, in varsta de 49 de ani, se afla pe DJ 102B, in satul Cotofenesti, comuna Varbilau. UPDATE: Potrivit IJP Prahova, barbatul s-ar fi lovit de un canal colector al apelor…

- Tragedie de munca astazi in Mehedinti. Trei barbati au murit in timp ce efectuau lucrari de curatare a unei cisterne in care a fost bere. Acestia s au intoxicat cu vapori de alcool, informeaza Romania TV.Stire in curs de actualizare. ...

- Incidentul a avut loc pe o strada din Calarasi. Acolo, un muncitor de la spatii verzi, care tundea copacii pentru a monta mai apoi instalatiile de Craciun, a cazut de la mai bine de 10 metri. Barbatul nu purta echipament de protectie si se afla pe un utilaj care nu era pozitionat pe picioare…

- Accident tragic in care a fost implicata o masina a clubului Dunarea Calarasi, din Liga 2. La intoarcerea de la Braila, unde echipa lui Dan Alexa a jucat in etapa a 16-a, unii dintre membrii staffului tehnic ai echipei din Calarasi au fost implicati intr-un accident in urma caruia doua persoane au murit,…

- Un accident rutier grav urmat de un incendiu a avut loc, marți seara, pe strada Baicului din Capitala. Potrivit informațiilor prevenite de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența București – Ilfov, o femeie a murit, iar o alta prezinta arsuri grave ale cailor aeriene. In accident au…

- In urma cu putin timp, un accident de munca s a produs pe strada Eliberarii din municipiul Constanta. Din primele informatii se pare ca un muncitor a cazut de la inaltime, intre etajele unei cladiri.In aceeasi zona a murit acum doi ani Nicolae Fronescu, fost consilier judetean PSD si fost director al…

- Un accident rutier a curmat, duminica seara, viata unui barbat de 41, pasager intr-un autoturism al carui sofer a apasat prea tare pedala de acceleratie. Evenimentul rutier care s-a produs in orasul Pogoanele s-a soldat si cu trei raniti.

- O persoana a decedat si alte trei au fost grav ranite in urma unui accident rutier petrecut duminica seara pe DN 2C Buzau-Slobozia, pe raza localitatii Caldarusanca, a informat Inspectoratul de Politie...

- Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Hunedoara va deschide o ancheta in cazul evenimentului din zona Peștera Bolii, unde un mal de pamant s-a prabușit peste trei muncitori care executau lucrari de infrastructura, acesta fiind considerat accident colectiv de munca, relateaza ...

- Un grav accident a avut loc, in dimineata zilei de 1 septembrie, in jurul orei 04.30, pe Autostrada A 2, la Km 188 189 Zona Cernavoda, pe sensul de mers Bucuresti Constanta. Imediat, la locul evenimentului au fost directionate un echipaj SMURD C1, de la Constanta si trei echipaje B2 de la substatiile…

- Momente de coșmar pe strazile din Italia! Doi copii, de 14 și 17 ani, de naționalitate româna, au murit pe loc într-un groaznic accident care s-a produs ieri seara, pe o strada din localitatea italiana Palosco, provincia Bergamo. Alți trei tineri, care se aflau în aceeași mașina sunt…

- Cand Dennis Carver și soția sa, Lorraine, au participat la festivalul de muzica country Route 91 Harvest, in Las Vegas, voiau doar sa se bucure de o seara de liniște și distracție. Dar, așa cum știm deja, seara aceea a fost una nefasta - s-a terminat intr-o baie de sange dupa ce un terorist a tras asupra…

- "SAJ a intervenit in urma unei solicitari pentru un accident feroviar cu un echipaj C2 cu medic, de la substatia Pascani. La fata locului, intre localitatile Lespezi si Probota, echipajul a gasit un tanar de 19 ani, care prezenta leziuni incompatibile cu viata", a declarat Nicolae Pralea, purtator de…

- Un accident de munca s-a petrecut, vineri dimineata, in localitatea prahoveana Breaza. Un barbat a murit pe loc si altul s-a ales cu multiple traumatisme grave dupa ce schela pe care se aflau s-a parbusit.

- Accident de munca in comuna Gura Șuții. Un muncitor de 33 de ani a murit strivit de un mal de Post-ul DAMBOVIȚA: Un muncitor a murit dupa ce un șanț de pamant s-a prabușit peste el apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Situatie fara precedent in orasul Filiasi din judetul Dolj. O femeie, victima a unui accident de circulatie, petrecut marti, a ajuns la spital cu o duba, nu cu o ambulanta. Femeia a fost grav ranita de un autocar, chiar pe trecerea de pietoni, in fata primariei. Iar la Filiasi nu era nicio ambulanta…

- Proprietara locuintei il auzise spunand ca lucreaza deja de 17 ore, iar inspectorii trebuie sa stabileasca daca muncitorul era epuizat. De asemenea, politistii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al Judetului Timis, Ionut Sarbu, a declarat,…