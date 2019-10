Stiri pe aceeasi tema

- Academica Clinceni intalnește Viitorul in etapa #13 din Liga 1, ultima din tur, și se va afla pentru ultima oara in calitate de gazda pe un teren strain in acest campionat. Academica Clinceni - Viitorul se joaca duminica, 20 octombrie, pe Stadionul „Ion Comșa” din Calarași, de la ora 15:30 și va fi…

Persoanele care au sediul social al firmei in locuința nu se pot inscrie in cadrul programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrica, pentru a beneficia de subvenția de pana la 20.000 de lei. Restricția, care exeista și la stadiul de proiect, a…

- Mihaela Radulescu a dat detalii din relația pe care o are cu celebrul sportiv austriac Felix Baumgartner. Vedeta a dezvaluit, pentru protv.ro, ca a avut o singura vacanța in cinci ani de relație cu Felix Baumgartner. „O sa va spun ceva ce aproape ca nu crede nimeni. De 5 ani, de cand suntem impreuna,…

- FCSB se afla in cautarea unui antrenor, iar Gigi Becali pare ca s-a orientat catre Laurențiu Roșu. Dupa ce a renunțat la Devis Mangia și Walter Zenga, iar Catalin Anghel a preferat sa ramana la Viitorul, Gigi Becali il vrea acum pe Laurențiu Roșu, potrivit sportro. Laurențiu Roșu, 43 de ani, lucreaza…

- Viitorul a caștigat returul cu Gent, scor 2-1, dar a ratat calificarea in turul III preliminar al Europa League din cauza eșecului 3-6 din Belgia. „Am greșit o repriza, prima de la Gent, acolo s-a decis calificarea, acolo s-a facut diferența. Acasa am incercat sa recuperam, dar a fost greu. Am adus…

- Antrenorul FC Viitorul, Gheorghe Hagi, a declarat, joi, dupa infrangerea cu 3-6 din meciul cu Gent, ca el spera intr-o minune si in posibilitatea ca echipa lui sa se califice in turul al treilea preliminar al Ligii Europa potrivit news.ro"O infrangere grea. Cred ca ofensiv am jucat bine, de…

- FC Viitorul a fost învinsa cu 6-3 de Gent, în prima manșa a turului doi preliminar al Europa League. Constantenii nu a avut antidot în fata atacurilor echipei din Belgia, iar Gheorghe Hagi a recunoscut ca din punct de vedere defensiv echipa a fost slaba, scrie Mediafax. Antrenorul…

Antrenorul Dan Petrescu s-ar multumi cu un rezultat de egalitate, 0-0, in prima mansa cu Maccabi Tel Aviv, din turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor, anunța news.ro. "Eu tot timpul am fost de acord in cupele…