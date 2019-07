Stiri pe aceeasi tema

- Un fost procuror al Parchetului Tribunalului Constanta a fost condamnat definitiv de Inalta Curte de Casatie si Justitie la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru trafic de influenta. El a fost judecat pentru ca a cerut 500 de euro pentru a interveni intr-un dosar legat de infractiuni la regimul…

- Dosarul in care Vasile Balaican, fost procuror in cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, a fost condamnat in prima instanta la doi ani de inchisoare cu suspendare sub supraveghere, pentru trafic de influenta, a primit solutia magistratilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei.…

- Viorel Teliceanu, prim procurorul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, face noi precizari in cazul judecatoarei Mihaela Serban, de la Curtea de Apel Constanta, decedata anul acesta, in urma unui accident cumplit.Magistratii au dispus in continuare efectuarea urmarii penale pe numele conducatorului…

- Curtea de Apel Constanta a amanat inca o data, miercuri, pentru data de 6 iunie, pronuntarea in dosarul in care arhiepiscopul Tomisului, Teodosie, este judecat pentru ca ar fi obtinut ilegal fonduri europene. Decizia pe care o vor lua judecatorii nu va fi definitiva, putand fi atacata la Inalta…

- Curtea de Apel Constanta a amanat inca o data, miercuri, pentru data de 5 iunie, pronuntarea in dosarul in care arhiepiscopul Tomisului, Teodosie, este judecat pentru ca ar fi obtinut ilegal fonduri europene.Decizia pe care o vor lua judecatorii nu va fi definitiva, putand fi atacata la Inalta…

- In sedinta de la Curtea de Apel Constanta din data de 11 aprilie a ramas definitiva decizia de fond prin care un barbat a fost condamnat la un an si patru luni de inchisoare pentru conducerea unui autoturism sub influenta alcoolului sau a altor substante interzise. La examinarea biologica, barbatul…

- Fostul președinte al Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu, va avea de executat, in total, șapte ani și patru luni de inchisoare. Magistrații Curții de Apel Constanța au decis sa contopeasca cele doua pedepse, de cate cinci ani de inchisoare, in cazul lui Constantinescu. Fostul politician…

- Magistratii din România l-au condamnat la 2 ani si 4 luni de închisoare cu executare pe Sergiu Lucinschi, fiului fostului presedinte al Republicii Moldova Petru Lucinschi, pentru trafic de influenta si fals intelectual. În același dosar, ginerele fostului președinte…