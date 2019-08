Stiri pe aceeasi tema

- Kamara s-a luptat la Ferma cu indarjire pentru fiul lui, Leon, care se confrunta cu cateva probleme medicale inca de la naștere. La inceputul lunii iulie, micuțul in varsta de 5 ani a inceput sa faca in Turcia și primele intervenții medicale, dupa ce doctorii de acolo au stabilit ca Leon poate incepe…

- Kamara a anunțat bucuros ca rezultatele tratamentului au inceput sa se vada și ca baiețelul lui incepe in curand cea de-a patra procedura cu celule stem. In varsta de 5 ani, fiul lui Kamara, diagnosticat cu tripareza spastica, se afla in Turcia, pentru cea de-a patra interventie medicala. Leon a…

- La inceputul lunii iulie au aparut si primele rezultate ale tratamentului cu celule stem din Turcia, dar lupta pentru sanatatea lui Leon nu se opreste aici. Miercuri, micutul va fi supus celei de-a patra interventie.

- Au aparut primele rezultate, dupa ce fiul lui Kamara a suferit trei intervenții cu celule stem, in Turcia. Leon a fost diagnosticat cu tripareza spastica, la scurt timp dupa ce s-a nascut, iar de atunci, a inceput chinul. Leon, in varsta de 5 ani mișca și folosea doar un braț, poarta pampers, cantarește…

- Vești bune despre fiul lui Kamara, dupa ce micuțul a fost dus in Turcia, pentru tratamentul cu celule stem. Aparut primele rezultate la saptamanile de truda ale medicilor, iar Kamara nu-și mai incape in piele de fericire.

- Kamara are incredere ca Leon iși va reveni dupa toate cele șase intervenții, iar acum spune ca are speranțe ca Leon va fi un copil normal. DRAMA URIASA a lui KAMARA. Fiul sau se va trata in Turcia de o BOALA CRUNTA "Leon e bine, a facut și a treia intervenție. O sa plecam pe 23 la cea…

- A inceput marea lupta pentru Leon, fiul lui Kamara. Micuțul se afla in aceste momente la un spital din Turcia, unde a fost supus primului sau transplant de celule stem, la varsta de numai 5 ani.

- Kamara și fosta lui soție se afla in Turcia impreuna cu baiețelul lor, Leon, in varsta de cinci ani. Baiețelul a fost supus unui prim transplant de celule stem, iar tatal lui a publicat primele imagini de pe patul de spital. „Inca un pas pentru Leon a facut: primul transfer de celule stem. Un prim…