Stiri pe aceeasi tema

- "Deci dupa ce anunța aia, noi anunțam: domne vrem sa fim noi. Stai puțin, normal eu te-aș fi așteptat sa spuna, dupa ce s-a anunțat Rutte, Turcia a declarat ca il vrea pe Iohannis, va dați seama cat de penibil e totul? E o chestie de bun simț. Postura lui Klaus Iohannis este de rah*t. Adica, e unu care…

- Premierul olandez Mark Rutte este sustinut public de trei din cele mai importante tari ale aliantei nord-atlantice pentru a-i urma lui Jens Stoltenberg la șefia NATO, in plin razboi ruso-ucrainean. Potrivit AFP, Rutter este favoritul Statelor Unite, Marii Britanii si Germaniei la conducerea NATO. La…

- Iohannis, propus șef al NATO de Romania, in competiția cu Rutte. Aliații, anunțați oficial. Ce spune Administrația Prezidențiala Iohannis, propus șef al NATO de Romania: țara noastra a anunțat in mod oficial aliații NATO ca il propune pe președintele Klaus Iohannis in funcția de secretar-general al…

- Surse oficiale au declarat pentru Digi24.ro ca Romania a notificat NATO transmițand intenția de a-l propune pe Klaus Iohannis la șefia Alianței. Informația apare in contextul in care joi Politico scrie ca premierul olandez Mark Rutte are susținerea președintelui american Joe Biden pentru a deveni urmatorul…

- Ion Cristoiu face dezvaluirea momentului. Jurnalistul știe ce funcție va ocupa Klaus Iohannis dupa mandatul eșuat de președinte: va fi noul comisar pentru aparare in Comisia Europeana, chiar in luna iulie. In plus, Cristoiu spune ca Nicolae Ciuca ii va lua locul la conducerea Romaniei. "Ursula, care…

- Klaus Iohannis e contrazis chiar de la oficialii de la Kiev. Un raport facut de Centrul ucrainean de Cercetare arata ca Romania a fost cel mai mare importator de produse agricole din Ucraina. Același raport arata ca țara noastra a importat produse in valoare de 2,8 miliarde de dolari in 2023. Aceasta…

- Scenariul lansat zile trecute prin care Klaus Iohannis ar putea ajunge președintele Consiliului European, in locul belgianului Charles Michel, nu prea are nicio legatura cu realitatea, intrucat deja se știe cine sunt candidații pentru ocuparea acestui fotoliu. Șansele ca șeful statului, Klaus Iohannis,…

- Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, a declarat ca „Romania are o șansa serioasa sa ocupe o poziție impotanta la nivel european", asta in cazul in care președintele Klaus Iohannis ar fi ales drept președinte al Consiliului European. „Romania are o șansa serioasa sa ocupe o poziție importanta la nivel…