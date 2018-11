6 moduri prin care îţi distrugi copilul Exista asa de multe liste cu ce trebuie sa faca un parinte insa este bine sa trecem in revista si ce nu trebuie sa faca acesta. Specialistii considera ca aceste sase moduri de actiune sunt drumul sigur spre a ruina un copil. 1. Cedezi 1. Indiferent ce iti doreste copilul tau, obtine. Fie ca e vorba de o jucarie ieftina de la supermarket sau de un nou joc video care te costa destul de mult, tu ii satisfaci orice cerinta. Acest lucru este similar cu mituirea. Multi parinti cred ca a refuza copilului cerintele il va face sa isi perceapa parintele drept dusman. Insa copiii au nevoie… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

