Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai mare planetariu din Romania s-a deschis la Salina Slanic Prahova Cel mai mare planetariu din România s-a deschis, ieri, la Salina Slanic Prahova, la 208 metri adâncime. Dumitru Prunariu, singurul român care a ajuns în spatiul cosmic, a fost gazda evenimentului…

- Vineri, 19 iulie, pe scena amenajata in Gradina Cetatii Rasnov, trupa byron va deschide in mod oficial, de la ora 20:00, al 11-lea Festival de Film si Istorii Rasnov (FFIR). Concertul lui Dan Byron & co va fi urmat de proiectia filmului rusesc "Leto / O vara rock'n'roll", productie 2018, regizata de…

- Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a avut vineri, la Parlament, o întâlnire cu ambasadorul SUA la București, Hans Klemm. Acesta i-a transmis oficialului american ca țara noastra va continua sa fie un puternic susținator al legaturii transatlantice.În cadrul discuțiilor,…

- Compania belgiana Van Hool va prezenta autovehiculul cu hidrogen in cadrul Conferinței Comune la nivel inalt Set-Plan & ENVE, cu tema “Realizarea procesului de tranziție energetica la nivel local”. Conferinta este organizata de Comisia Europeana impreuna cu Asociația Municipiilor din Romania, Comitetul…

- "Este o mare placere sa va avem pe pamant romanesc", i-a spus președintele Klaus Iohannis Papei Francisc, in timp ce Carmen Iohannis i-a transmis, la randu-i, "suntem fericiți sa va avem aici". Papa Francisc a fost așteptat pe Aeroportul "Henri Coanda" București de sute de persoane, fiind…

- Procurorii DNA efectueaza, joi, mai multe perchezitii, in dosarul privind amenintarea jurnalistei Emilia Sercan, la domiciliul rectorului si al prorectorului Academiei de Politie, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse apropiate anchetei. Surse judiciare au precizat, pentru MEDIAFAX, ca procurorii DNA…

- Timp de trei zile, municipiul Suceava a fost pentru al treilea an consecutiv gazda turneului final al Campionatului National Universitar de handbal masculin, o competitie in care au participat alaturi de suceveni alte cinci universitati din tara, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau, Universitatea…

- Astazi este Ziua Mondiala a Libertatii Presei. Cu aceasta ocazie Ambasada SUA la Bucuresti a transmis un mesaj prin care puncteaza faptul ca "amenintarile recente la adresa reporterilor de investigatie din Romania nu isi au locul intr o civilizatie democratica, occidentala". "Astazi ii onoram pe numerosii…