4.400 de hectare de pădure distruse de incendii în sud-estul Franţei Flacarile au distrus cu 43,5% mai multe paduri in perioada ianuarie-iulie a acestui an prin comparatie cu intregul anul 2018, in care au ars 3.065 de hectare, a relatat televiziunea de stiri BFMTV, citand cifre furnizate de baza de date Promethee, administrata de stat, cu privire la incendiile de vegetatie din departamentele de sud-est.



La inceputul acestei saptamani, incendiile s-au raspandit pe o suprafata de peste 30 de hectare de teren in departamentul Var, mobilizand 300 de pompieri si sapte aeronave, printre care si bombardiere de apa Canadair.



"Seceta si conditiile…

Sursa articol: dcnews.ro

