4 tipuri de femei cu care barbatii NU ar trebui sa se insoare Domnilor, fiti atenti la aceste tipuri de femei pe care este recomandat sa le evitati.



Neajutorata



Iti face placere sa te simti supererou. Salvarea femeii aflate de ananghie este atat de ofertanta, nu? Insa ar trebui sa te intrebi cum de are intotdeauna probleme? Cum de mereu i se intampla ceva rau? A avut un sot agresiv, o slujba prost platita, iar masina i s-a defectat pentru a a 20-a oara. Iti pare rau pentru ea, iar asta iti misca inima. Ea pare incapabila sa stea pe picioarele sale. Insa nu uita ca daca salvezi aceeasi femeie de fiecare data, te vei alege cu o femeie… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

- Orice femeie merita dragostea sincera a unui barbat care sa o aprecieze si sa o iubeasca pentru ceea ce este. Indiferent de etapele prin care aceasta trece sau de dificultatile pe care le intampina, ea are nevoie de sprijin si suport.

