3.000 de lei pentru elevii cu nota 10 la Bac 2019, 1.000 de lei la Evaluarea Nationala. Ce se intampla cu premiile in bani

Prin urmare, marti aflam ce se va intampla cu proiectul de hotarare de guvern care prevede premierea elevilor cu medii de 10 la examenele nationale din acest an. Sumele prevazute in proiect sunt aceleasi din 2015 incoace, respectiv 1.000 de lei pentru Evaluarea Nationala si 3.000 de lei pentru Bacalaureat. Ministerul Educatiei a anuntat pe 19 iulie ca 235 de elevi au luat media 10 la Bacalaureat in sesiunea iunie-iulie 2019 si 459 de elevi au luat media 10 la Evaluarea Nationala 2019 si ca ei vor fi premiati. Proiectul de Hotarare de Guvern a fost in dezbatere ...