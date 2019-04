11 soldaţi ucişi la un punct de control Atacul, care a avut loc in orasul Guire, situat in regiunea Koulikoro (centru), s-a soldat, de asemenea, cu ranirea multor altor soldati, a afirmat armata, adaugand ca toti cei 15 atacatori au fost ucisi. ''Imediat au fost trimise intariri aeriene si terestre pentru salvarea ranitilor, preluarea controlului asupra postului atacat si pentru efectuarea de razii in zona'', a indicat armata maliana intr-un comunicat. VEZI SI Fost ofițer al serviciilor secrete, rapit in Mali VEZI SI Fost ofițer al serviciilor secrete, rapit in Mali Nu exista deocamdata nici un indiciu privind motivatiile comiterii atacului. Mali se confrunta… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

