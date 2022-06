Stiri pe aceeasi tema

- Banii nu vor fi o problema pentru aceasta zodie, in luna iulie. Nativii nascuți in aceasta zodie vor da marea lovitura pe plan finaciar in scurt timp. Se anunța caștiguri uriașe pentru ei,pentru ca proiectele in care s-au implicat dau roade.

- Vești bune pentru o singura zodii din horoscop! Astrologii au ajuns la concluzia ca o singura zodie din horoscop va fi ferita de pericole vara aceasta și va fi sub protecția Universului. Nativul acestei zodii vor avea parte de o perioada foarte buna și vor avea succes pe toate planurile.

- Luna intra astazi in Balanța și ne va stimula nevoia de a avea pe cineva alaturi și de a așterne echilibrul in relațiile noastre. Tot astazi, Luna va forma opoziție cu Jupiter din zodia Berbec, aspect care ne poate face mai conflictuali și mai inclinați catre excese. Recomandarea astrelor este sa nu…

- Luna mai vine cu vești bune pentru o singura zodie din horoscop! Un singur nativ va avea succes pe toate planurile și se va bucura de caștiguri uriașe pe plan financiar, dar iși va gasi sufletul pereche la finalul lunii mai. Zodia trebuie sa fie pregatita pentru una dintre cele mai frumoase perioade…

- O singura zodie din horoscop s-a nascut sa cucereasca lumea și sa obțina ceea ce-și dorește. Deși la prima vedere poate fi considera o persoana rea și incapațanata, aceasta zodie este un adevarat lider care știe intotdeauna sa se impuna și sa faca fața tuturor obstacolelor din viața lor. Iata care este…

- Astazi se formeaza Luna Plina in zodia Balanța, lunație care vine sa incheie o etapa din viața noastra, de aceasta data fiind vorba despre o etapa in relațiile cu ceilalți, fie ca sunt profesionale, fie sentimentale, familiale. Aceasta Luna Plina din Balanța se petrece in aspecte tensionate cu Pluto…

- Se apropie sarbatoarea Pascala, iar nativii fac deja pregatiri intense. Una dintre cele douasprezece zodii ale horoscopului va avea parte de un mare caștig chiar in prima zi a Paștelui. Iata care este nativul care va fi lovit de noroc!

- Horoscopul lunar - horoscop aprilie 2022 - iti ofera previziuni astrale complete pentru fiecare zodie: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanta, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pesti. Citeste horoscopul lunii aprilie 2022 si afla daca vei avea succes in cariera, cum vei sta cu sanatatea,…