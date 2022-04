Astazi se sarbatorește Ziua Pamantului, ziua cand s-a nascut mișcarea pentru protejarea mediului inconjurator, fondata de senatorul american Gaylord Nelson in anul 1970. Dupa mai bine de 50 de ani, planeta Pamant este murdarita și „ocrotita” de aceleași companii private. Cine sunt investitorii in protecția mediului din Romania? Invazia Rusiei in Ucraina a adus din nou in atenția publicului larg dependența de gaz și petrol. Indiferent ca vin din Rusia sau nu, combustibilii fosili stau la baza crizei climatice care afecteaza intreaga planeta. Dependența de energie – un subiect mai fierbinte ca…