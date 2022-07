Zeci de femei au depus plangere dupa ce au fost agresate sexual și violate intr-o inchisoare din sudul statului Indiana, SUA. Un gardian a vandut cheile de la aripa pentru femei a penitenciarului unui deținut. Cel puțin 28 de femei au decis sa depuna un proces in care susțin ca au fost atacate, agresate sexual […] The post Zeci de violuri intr-un penitenciar din SUA. Un gardian a vandut cheile celulelor pentru femei deținuților first appeared on Ziarul National .