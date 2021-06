Stiri pe aceeasi tema

- „In cursul zilei de 10 iunie 2021, procurorii Sectiei de Urmarire Penala si Criminalistica a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au dispus efectuarea a 45 de perchezitii domiciliare in Bucuresti si in alte 24 de judete, la domiciliile unor persoane fizice si sediile unor persoane…

- Daca muncești și ai rezultate, deranjezi. Cel puțin asta pare sa pațeasca directorul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova. Pentru ca nu s-a conformat “sugestiilor” sa o lase mai moale, venite din partea unor “colegi”, Bogdan Bratu s-a trezit cu tot felul de plangeri din partea acestora.…

- Directorul general al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova, Bogdan Bratu, este cercetat pentru inșelaciune dupa ce și-ar falsificat diplomele de studii, conform unor surse judiciare. Vineri dimineața au loc mai multe percheziții in acest dosar. Potrivit primelor informații oferite…

- In aceasta dimineața, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice din I.G.P.R., sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, efectueaza trei percheziții domiciliare, in județele Giurgiu și Dolj. Acțiunea vizeaza…

- Procurorii de la Parchetul General si de la alte trei parchete fac zeci de perchezitii, joi dimineata, in Bucuresti si opt judete, la falsificatori de marti cunoscute de tigari. Sunt vizate atat domiciliile acestora, locurile de productie si depozitare, cat si oficiile postale pe care le foloseau…