Stiri pe aceeasi tema

- "Astazi a fost adoptata, in Guvernul Romaniei , ordonanța de urgența care majoreaza, de la 350 la 450, numarul de unitați de invațamant preuniversitar care beneficiaza de programul „Masa calda”. In total, 178.000 de elevi vor primi sprijin alimentar. Astfel, in acest an școlar, 450 de unitati de invatamant…

- Din 2023 va incepe depunerea de proiecte pentru investiții in valoare de peste 1,4 miliarde euro in Regiunea Centru! La puțin timp dupa evenimentul de semnare a Acordului de Parteneriat intre Comisia Europeana (CE) și Romania, organizat de MIPE și ADR Centru la Alba Iulia, Programul Regional Centru…

- Ministerul roman de Externe a anuntat ca guvernul țarii noastre a transferat 1,4 milioane de dolari pentru consolidarea capacitaților de aparare ale Ucrainei, Republicii Moldova, Georgiei și Iordaniei, relateaza Agentia de presa RIA NOVOSTI, cu referire la postul PRO TV. Sursa citata noteaza ca șeful…

- Republica Moldova va primi un grant de aproximativ 10 milioane de euro din partea Romaniei. Ministerul Finanțelor de la Chisinau și Agenția de Cooperare Internaționala pentru Dezvoltare din tara vecina au semnat, marti, acordul de finanțare privind acordarea de sprijin bugetar

- Republica Moldova va primi un grant de cca 50 milioane roni, echivalentul a aproximativ 10 milioane de euro, din partea Romaniei. Potrivit Ministerului Finanțelor, banii vor fi folosiți in scopul depașirii crizei energetice cu care se confrunta țara. Un acord de finanțare in acest sens a fost semnat…

- Intre Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova și Agenția de Cooperare Internaționala pentru Dezvoltare (RoAid) s-a semnat astazi, 12 octombrie 2022, Acordul de finanțare pentru acordarea de sprijin bugetar direct catre Republica Moldova. Potrivit Acordului, Republica Moldova va primi asistența financiara…

- Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova și Agenția de Cooperare Internaționala pentru Dezvoltare din Romania (RoAid) au semnat miercuri, 12 octombrie, Acordul de finanțare pentru acordarea unui sprijin bugetar direct catre țara noastra. Potrivit Acordului, Republicii Moldova va primi asistența financiara…

- Romania ofera Republicii Moldova lemne de foc, sub forma unui ajutor necesar in toamna anului 2022 și in iarna dintre anii 2022 și 2023. Aceasta decizie a fost anunțata de premierul Nicolae Ciuca la inceputul ședinței de Guvern de miercuri, 5 octombrie 2022. Romania ar urma sa livreze Republicii Moldova…