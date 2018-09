Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, s-a ajuns la o noua valoare record de 497,4 miliarde de dolari, potrivit unui raport al Janus Henderson Global Dividend Index, informeaza CNBC. Platile au crescut in aproape toata regiune a lumii si noi recorduri au fost inregistrate in 12 tari, incluzand Franta, Japonia si SUA. Aceste evolutii…

- O solutie avuta deocamdata in vedere este atragerea de imigranti filipinezi. 'Varsovia apreciaza in special faptul ca filipinezii sunt un popor apropiat din punct de vedere cultural, intrucat impartasesc credinta catolica', a declarat ministrul adjunct polonez al muncii, Stanislaw Szwed, citat de…

- Fermierii din Germania au nevoie de un ajutor special in valoare de aproximativ un miliard de euro (1,17 miliarde de dolari) din cauza pagubelor provocate culturilor agricole de valurile de caldura si de seceta, a anuntat luni presedintele Asociatiei Fermierilor (DBV), Joachim Rukwied. Ajutorul…

- Grupul olandez Philips si alte trei companii de produse electronice au fost amendate, in total, cu 111,2 milioane de euro (130 milioane de dolari) de autoritatile de reglementare antitrust ale Uniunii Europene, pentru impunerea de preturi online fixe sau minime pentru produsele lor. Decizia…

- Romania, Ungaria si Slovenia sunt tarile care au inregistrat, in perioada 2000 – 2016, cea mai mare crestere din Uniunea Europeana a ponderii numarului de salariati in sectorul guvernamental, in timp ce la nivelul Uniunii Europene procentul s-a mentinut aproape stabil, intre 15% si 17% din numarul total…

- SUA, Belgia, Canada, Danemarca, Elvetia, Finlanda, Franta, Germania, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Suedia, prin ambasadele lor la București, cer Romaniei – in calitatea de parteneri ai țarii noastre – sa evite shimbarile legislației in Justiție care pot slabi statul de drept și lupta impotriva corupției.…

- Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca, angajatorii din UE pun la dispoziție aproape 1.300 de posturi pentru români.Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES România, 1.283 locuri de munca vacante, dupa…