zambete oltenesti

Zâmbete oltenești S-au gandit oltenii sa-și mareasca teritoriul, așa ca s-au adunat cu toții langa un munte și s-au apucat sa-l impinga. De atata efort li s-a facut cald și și-au dat caciulile jos, continuand activitatea. Un moldovean ce trecea pe acolo, vazand atatea caciuli la un loc, puse mana și le aduna, le baga in desaga […] Citeste articolul mai departe pe sanatateabuzoiana.ro…

Sursa articol si foto: sanatateabuzoiana.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul USR, Dan Barna, a transmis, miercuri, un mesaj de Craciun, in care aminteste de vorbele parintilor si ale bunicilor care ne indemnau sa fim buni si despre promisiunile facute lui Mos Craciun. ”Craciun fericit tuturor, plin de zambete pe suflet, sanatate si impliniri fiecaruia in parte, iar vorbele…

- Zambete, imbrațișari, emoții și lacrimi de bucurie au fost aduse la serbarea de Moș Craciun de catre voluntarii Clubului Lions Deva Sarmizegetusa și Clubului Leo Deva Sarmizegetusa, celor mai inimoși și buni oameni, persoanele cu Sindrom Down. Intr-un cadru festiv, specific acum in…

- Zambete, imbrațișari, emoții și lacrimi de bucurie au fost aduse la serbarea de Moș Craciun de catre voluntarii Clubului Lions Deva Sarmizegetusa și Clubului Leo Deva Sarmizegetusa, celor mai inimoși și buni oameni, persoanele cu Sindrom Down. Intr-un cadru festiv specific, acum in…

- Opt școli din Romania, printre care și Școala Gimnaziala Horgești, structura Sohodor, jud. Bacau, au participat in perioada 27.XI. – 30. XI.2019 la Roma, la Children’s Global Summit ce a celebrat spiritul ”I Can”, o inițiativa Change Architects, dezvoltata de asociația AllGrow Romania cu scopul de a…

- Feeria sarbatorilor de iarna isi face simtita prezenta. Un grup de 70 de tineri din Germania au venit cu sase tiruri incarcate cu daruri pentru copiii din Moldova. Acestia au pornit deja prin tara si urmeaza sa imparta peste 30 de mii de cadouri.

- Cand NASA a inceput trimiterea de astronauți in spațiu s-a descoperit ca pixurile nu functioneaza in stare de imponderabilitate. Pentru a rezolva problema, oamenii de știința americani au cheltuit 12 miliarde de dolari și s-au chinuit zece ani ca sa realizeze un pix care sa scrie chiar și in lipsa gravitației,…

- La Biserica Romano Catolica Elisabetin „Preasfanta Inima a lui Isus” (din Piața Nicolae Balcescu) va avea loc concertul caritabil dedicat Aichei, organizat de Alex-Mihai Dascalu, Asociația Copiii, Zambete și Vise, alaturi de reprezentanții lacașului de cult. Evenimentul „Impreuna pentru…

- Proiectul sportiv a debutat astazi la "Scoala Gimnaziala Nr. 40 Aurel Vlaicu" din Constanta.Cei mici au fost foarte incantati sa participe la o experienta care imbina sportul si dansul.Timp de doua ore, elevii au jucat handbal, volei, baschet si fotbal, au dansat, s au distrat si au facut miscare.Initiat…