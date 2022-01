YouTube va suporta NFT-uri YouTube evalueaza, in prezent, zona NFT-urilor, pentru care vrea sa lanseze suport in viitorul apropiat, pentru a castiga din interesul din ce in ce mai mare pentru acestea. Nu se stie, deocamdata, ce forma va imbraca acest suport. Daca este sa urmeze exemplul altor platforme, care au facut deja anunturi in acest sens, precum Facebook si Twitter, YouTube ar urma sa permita utilizatorilor sa creeze, sa vanda si sa cumpere NFT-uri, oprind, bineinteles, un comision din tranzactii. Dincolo de NFT-uri, sefa YouTube a vorbit si despre castigurile creatorilor de continut. Conform acesteia, numarul celor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

