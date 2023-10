Stiri pe aceeasi tema

- Alex Ashraf a depus actele pentru divorțul de Oana Zavoranu pe 25 septembrie, la Judecatoria Sectorului 1 din București. Acum, acesta face primele declarații despre separarea de vedeta, dupa ce zile la rand a pastrat tacerea și a primit mai multe acuzații din partea celei care inca ii este soție. Dupa…

- La scurt tip dupa ce a confirmat ca are o noua relație dupa desparțirea de Oana Roman, Marius Elisei a publiccat prima imagine cu iubita lui. Acesta i-a transmis un mesaj emoționant pe contul de socializare.„Iți mulțumesc pentru tot, iți mulțumesc penteu ca mi-ai pus din nou zambetul pe buze, iți mulțumesc…

- Emilia Ghinescu și Sebastian s-au desparțit, a anunțat artista intr-o declarație exclusiva pentru Spynews. Cantareața forma un cuplu cu iubitul de 13 ani de zile, aveau și planuri de nunta, insa au anulat totul și au luat-o pe drumuri diferite. Pana de curand, Emilia Ghinescu poza fericita alaturi de…

- Chiar daca fiul i-a interzis sa faca multe dezvaluiri in presa despre el, Vica Blochina surprinde cu noi amanunte despre Edan, dar și despre relația cu Victor Pițurca, caruia i-a fost amanta timp de aproximativ 16 ani de zile. Vica Blochina și Victor Pițurca au avut o relație extraconjugala, iar rodul…

- Pe plan profesional ii merge excelent, insa in viața sentimentala Bebe Rexha are de suferit. Cantareața a izbucnit in plans pe scena, in timpul unui concert, marturisindu-le fanilor ca trece printr-o desparțire.

- Rosalia și Rauw Alejandro au rupt logodna și s-au desparțit dupa 3 ani de relație, transmite People. Cei doi au aparut pentru prima data public impreuna in 2021, iar in luna martie a acestui an, artista a anunțat ca iubitul cantareț a cerut-o in casatorie. Rosalia și Rauw Alejandro merg pe drumuri separate…

- Doinița Oancea, in varsta de 40 de ani, se menține intr-o forma buna, actrița reușind sa ramana la greutatea pe care o avea in urma cu ceva ani. Cu toate astea, exista perioade mai puțin bune, iar cand observa ca s-a ingrașat ia imediat masuri.Actrița a dezvaluit ca atunci cand observa o creștere in…