Vremea-i bună, în zona noastră Vineri, cerul va fi mai mult noros. Soarele rasare la ora 07:23. Dimineața, in zonele joase se va inregistra ceața. Vremea se incalzește peste normalul perioadei. La munte, pe creste va ninge. Vantul va sufla slab spre moderat. Soarele apune la ora 18:31. Temperaturile minime se vor situa intre -1 și 3 grade, iar cele maxime intre 5 și 7 grade. Sambata, se așteapta precipitații. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Marți, o zi in care norii vor domina cerul. Soarele rasare la ora 07:55. In aceasta noapte se așteapta precipitații sub forma de ninsori ușoare, in mai multe reprize. Dimineața se anunța ceața pe alocuri, iar spre amiaza zilei e posibil sa se iveasca și cateva raze de soare. In a doua parte a zilei…

- Vremea se incalzeste spectaculos in urmatoarele zile. In weekend, se anunta chiar maxime de 14 grade in sud-estul tarii, valori anormale pentru data din calendar. De altfel, in urmatoarele saptamani, meteorologii anunta vreme calda in toate regiunile. Joi, 21 ianuarie, vremea va continua sa se incalzeasca,…

- Joi, scapam de valorile negative din termometre. Soarele va rasari la ora 7:59. Peste noapte norii se vor degaja, iar cerul va deveni senin. Dimineața pe alocuri se va semnala ceața și spre amiaza zilei, vremea va fi insorita inregistrand temperaturi peste media perioadei. Vantul va sufla cu unele…

- Astazi vremea va fi in continuare deosebit de rece, geroasa dimineata. Temperaturile maxime se vor incadra intre -11 si 0 grade. Cerul va fi variabil in Oltenia si Muntenia, unde numai cu totul izolat vor fi posibile fulguieli trecatoare, dar va avea innorari persistente in celelalte regiuni, mai ales…

- In regiunile intracarpatice, ceata se va semnala pe arii mai restranse, cu precadere dimineata. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari in sud-estul teritoriului. Temperaturile maxime se vor incadra intre 1 si 9 grade cu cele mai mari valori in zonele de deal.In capitala, vremea se va…

- In regiunile intracarpatice, ceata se va semnala pe arii mai restranse, cu precadere dimineata. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari in sud-estul teritoriului. Temperaturile maxime se vor incadra intre 1 si 9 grade cu cele mai mari valori in zonele de deal.In capitala, vremea se va…

- Weekend-ul va aduce doua zile cu cer predominant senin. Sambata, soarele rasare la ora 07:52. La prima ora a dimineții va fi rece, insa treptat se va incalzi ușor pana in a doua parte a zilei cand vremea va deveni deosebit de calda pentru aceasta perioada din an. Vantul va sufla slab și moderat,…

- Marți, valorile termice se incadreaza in normalul perioadei. Soarele rasare la ora 07:39. Dimineața și noaptea, local vor fi nori de plafon sau ceața. Vantul, in zonele joase nu va pune probleme, dar la munte va sufla cu unele intensificari. Soarele va fi mai activ abia spre sfarșitul zilei și va…