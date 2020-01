Vremea de Bobotează. COD GALBEN de ninsori, vânt şi precipitaţii mixte Pana luni seara, cea mai mare parte a Romaniei se va confrunta cu vant puternic, precipitatii mixte si ninsori. Au fost emise in acest sens o informare meteo fara cod, dar si doua coduri galbene: unul de ninsori si viscol in zona de munte, la altitudini mai mari de 1.700 de metri, iar celalalt de vant puternic pentru regiunea Moldovei. Detalii AICI De Boboteaza, vremea in Moldova va deveni geroasa noaptea. Cerul va fi variabil, iar vantul va prezenta unele intensificari. Luni, 6 ianuarie 2020, temperaturile maxime se vor incadra intre: minus 3 si plus un grad, iar cele minime vor oscila intre:… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

