Vremea 1 aprilie 2020 - Temperaturile se mențin scăzute Vremea 1 aprilie 2020. Astazi, vremea se va mentine deosebit de rece pentru aceasta perioada din an in toate zonele, dar cu precadere in cele sudice, unde si vantul va avea local si temporar intensificari, amplificand senzatia de frig. Temperaturile maxime se vor incadra intre 3 si 11 grade.Vremea 1 aprilie 2020. Cerul va fi variabil, cu innorari in sudul si sud-vestul teritoriului, unde pe arii restranse se vor semnala precipitatii slabe - sub forma de ninsoare la munte si predominant ninsori in rest. Vantul va avea intensificari in jumatatea sudica a tarii, cu viteze ce se vor situa in general… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

