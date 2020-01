Vreme închisă cu ceață persistentă în zonele joase. Vreme frumoasă la munte Astazi, ceața insoțita de chiciura, continua sa persiste mai ales in zonele joase. Din punct de vedere valoric, temperaturile din termometre sunt scazute, minimele fiind cuprinse intre -6 și -1 grad, iar maximele vor urca spre orele dupa-amiezii intre 0 și 2 grade. Posibil dupa orele amiezii sa apara și soarele. La munte soarele continua sa fie prezent in toata splendoarea lui, iar temperaturile vor fi ușor mai ridicate.

