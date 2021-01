Vom munci tot de la 9.00 la 17.00, cinci zile pe săptămînă? Munca și programul de lucru nu vor mai fi niciodata la fel, dar suntem pregatiți pentru transformari drastice ale modului in care ne desfașuram activitatea inainte de pandemie? Dupa un an in care au muncit in mare parte de acasa, angajații sunt imparțiți – unii vor sa revina la birou, in timp ce alții spera sa poata ramane acasa. Indiferent de varianta, ramane intrebarea: Vom munci tot de la 9. Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Munca și programul de lucru nu vor mai fi niciodata la fel, dar suntem pregatiți pentru transformari drastice ale modului in care ne desfașuram activitatea inainte de pandemie? Dupa un an in care au muncit in mare parte de acasa, angajații sunt imparțiți – unii vor sa revina la birou, in timp ce alții…

- Pandemia a afectat toate laturile obiceiurilor noastre. Și pentru ca virusul nu a disparut la primul dop de șampanie desfacut și nici nu s-a speriat de artificiile din noaptea dintre ani, iata-ne ajunși in 2021, cu speranța ca vom reveni curand la...

- Romanii care muncesc in strainatate incep sa vina acasa, de sarbatori. In vama Nadlac, au fost deschise noua cai de intrare in țara pentru a reduce timpii de așteptare. Cei care se intorc acasa de Craciun spun ca ar fi venit oricum, indiferent daca vin in zone in care se impune carantina, potrivit stiri.tvr.ro.…

- Studiu: Doar 43% dintre romani sunt multumiți de locul de munca și numai jumatate se simt sustinuți de angajatorul lor. 38% iși doresc sa lucreze de acasa și dupa criza COVID-19 Izbucnirea pandemiei de COVID-19 in acest an a afectat masiv forța de munca globala, miliarde de oameni confruntandu-se cu…

- Munca de acasa, o activitate din ce in ce mai raspandita in contextul actualei pandemii de coronavirus, ar putea avea ca efect secundar cresterea prejudecatilor rasiale si etnice, conform unui studiu publicat de BBC.

- Cele mai multe firme romanești nu au luat niciun fel de masuri de securitate suplimentare, in contextul in care, pe fondul pandemiei, au adoptat munca de acasa conform barometrului realizat de compania de consultanța FRAMES la comanda INFOSEC CENTER. Experții afirma ca, fara masuri de management al…

- Sondaj: Aproape doua treimi dintre romani nu intenționeaza sa-și cumpere o locuinta in urmatoarea jumatate de an. 10% isi cauta o a doua casa in afara orasului Aproape doua treimi dintre romani nu si-ar achizitiona o locuinta in urmatoarea jumatate de an, in timp ce aproape 10% isi cauta o a doua casa…

- O persoana a platit 3.000 de euro pentru a se angaja pe un post de infirmiera la un spital din Galați. Suma colosala a fost acordata unei alte persoane care a susținut, bineințeles in mod mincinos, ca poate influența concursul de angajare. In acest dosar, doua persoane au fost trimise in judecata. Conform…