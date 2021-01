Stiri pe aceeasi tema

- La antrenamentele bacauancelor este prezenta și bulgaroaica Guncheva, care a mai jucat pentru studente in urma cu doua stagiuni. Și in 2021, echipa de volei feminin a Științei Bacau a fost prima la apel. Studentele și-au reluat antrenamentele luni, atunci cand au bifat doua ședințe de pregatire. In…

- Voleibalistele Științei Bacau iși vor relua astazi antrenamentele, pregatind primul turneu al anului, programat intre 22 și 24 ianuarie, la Medgidia. In retur, echipa lui Florin Grapa va gazdui doua turnee: cel cu numarul 3, din 6-9 martie și ultimul, din 2-4 aprilie La fel ca anul trecut. Și, de altfel,…

- Campionatul Diviziei A1 la volei feminin a intrat in vacanța pana pe 22 ianuarie 2021, cand ar urma sa inceapa returul. Finalul turului o gasește pe CSM Targoviște lidera, cu doua puncte avans fața de campioana en-titre, Volei Alba Blaj, iar la cum stau lucrurile, este clar ca problema titlului va fi…

- Voleibalistele Științei Bacau au incheiat 2020 și, totodata, turul Diviziei A1 cu o victorie. A doua in cele trei meciuri jucate in turneul 6 al campionatului, gazduit de campioana Volei Alba Blaj. Dupa succesul cu 3-0 de duminica, impotriva Belorului Galați și infrangerea scontata de luni, in fața…

- Turneele 4-5 ale Diviziei A1 la volei feminin desfașurate la Voluntari, respective Medgidia, in perioada 28 noiembrie- 1 decembrie au avut drept cap de afiș derby-ul CSM Targoviște- Volei Alba Blaj. Invingatoare in tie-break, echipa dambovițeana și-au consolidat poziția de lidera. Rezultate turneu Voluntari:…

- O infrangere și o victorie pentru Știința Bacau in turneul cu numarul patru al Diviziei A1 la volei feminin de la Voluntari. Infrangerea, 0-3 (-18, -16, -22) s-a produs sambata, in fața lui Dinamo și cheama in cauza doar setul al treilea, unul in care, de la 18 egal, bacauancele au greșit toate serviciile.…

- Weekend-ul trecut a debutat ediția 2020-2021 a Diviziei A2 la volei masculin. Dupa modelul deja consacrat in perioada de pandemie, și campionatul cadet se desfașoara sub forma de turnee, primul din Seria de Est fiind gazduit de sala „Rapid” din București. Turneul de debut a reunit ca participante, alaturi…

- Au fost arhivate primele doua turnee ale campionatului Diviziei A1 la volei feminin. Un debut care, deși nu a fost entuziasmant pentru Știința Bacau, situeaza echipa antrenata de Florin Grapa la numai un set distanța de podium. Urmeaza insa greul! Iata rezultatele inregistrate in turneul 2 al campionatului…