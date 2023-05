”Ne tinem de promisiuni! Un nou pas important pentru constructia centralei de la Mintia! S-a semnat contractul pentru constructia si punerea in functiune a centralei electrice cu ciclu combinat de 1.750 MW”, anunta, vineri seara, ministrul energiei. Potrivit acestuia, contractul, in valoare de 673,5 milioane de euro, a fost semnat intre AVAX Group si Mass Group Holding (MGH). Constructia va dura 38 de luni, iar investitia va crea aproximativ 700 de locuri de munca. ”Noua centrala de la Mintia urmeaza sa fie pusa in functiune in vara anului 2026. Unitatea va functiona pe gaz natural si va cuprinde…