Viorica Dăncilă vrea să readucă PSD la guvernare. Mesaj pentru primari "Imi face o deosebita placere sa ma aflu astazi la Giurgiu, o organizatie fruntasa, o organizatie care de fiecare data a stiut sa treaca peste orice obstacol, sa-si dovedeasca unitatea, puterea si sa obtina de fiecare data un scor foarte bun. (...) Atitudinea guvernului PSD a fost una pro-oameni, pro-comunitati locale. Este adevarat ca s-au facut si greseli, este adevarat ca poate in anumite domenii asteptarile au fost mult mai mari, dar, de fiecare data, ne-am aplecat catre oameni si dezvoltarea comunitatilor si cred ca acest lucru a fost apreciat si aici, la Giurgiu si in Ardeal, Moldova… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a declarat, luni, ca Ludovic Orban ar fi trebuit sa vina cu alte propuneri in locul celor trei miniștri respinși la audierile din comisii. „Ne aflam in fața unei premiere, in sens negativ, prin faptul ca se cere Parlamentului votul de investitura pentru o echipa din care nu…

- Liderul PSD, Viorica Dancila, a spus despre presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, ca este „dictatorul de la Cotroceni”, care isi doreste un nou mandat, si l-a indemnat ca la alegerile prezidentiale sa voteze Viorica Dancila. „Decat inalt ca bradul si lenes, mai bine buturuga mica care rastoarna carul…

- "Decat inalt ca bradul și... și... leneș... mai bine buturuga mica care rastoarna carul mare”, a zis Viorica Dancila. A fost declarație care a starnit hohote de ras și aplauze. ”Dumnezeu sa ne ajute! Victorie!”, a mai spus candidatul PSD la alegerile prezidențiale 2019.Citeste si: Klaus…

- ■ sustine Eugen Tapu, vicelider al grupului PNL din Senat Senatorul nemtean Eugen Tapu, vicelider al grupului PNL din Senat, a taxat recent, intr-o nota, ironica, gestul premierului Viorica Dancila de a merge cu bicicleta pe o “autostrada inexistenta”. “La sfirsitul saptamanii trecute, am rasuflat usurat.…

- Viorica Dancila il critica pe presedintele Klaus Iohannis si declara ca orice alt om cu responsabilitatea funcției și cu o minima decența ar fi demisionat de mult din fruntea statului roman, scrie Antena...

- Acum 10 ani, pe 13 octombrie 2009, guvernul Boc devenea primul guvern al Romaniei demis prin moțiune de cenzura. Guvernul Dancila este, acum, al patrulea guvern demis prin moțiune de cenzura și al doilea guvern PSD care are aceasta soarta. Undeva, in culisele neguroase ale istoriei, anul 2009 iși freaca…

- Dan Barna și-a facut deja planul daca nu va intra in turul doi al alegerilor prezidențiale din noiembrie. In cazul in care voturile primite nu-i vor permite sa intre in turul al doilea, Dan Barna a anunțat de pe acum ca va vota candidatul PNL, adica pe Klaus Iohannis. Liderul USR a explicat apoi ce…

- Viorica Dancila s-a adresat colegilor din PSD prin intermediul unei postari pe Facebook. Viorica Dancila se lanseaza cu un atac la Klaus Iohannis "Mulțumesc colegilor pentru susținerea manifestata atat de frumos și de energic astazi, in cadrul Congresului extraordinar al PSD! Am aratat…